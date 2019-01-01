Şenol Güneş: "Asıl önemli olan iyi futbol, iyi sonuçtur"

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, takımının Rizespor'u 7-2 mağlup ettiği maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş, Süper Lig 27. hafta kapanış maçında Rizespor'u deplasmanda 7-2 gibi farklı bir skorla mağlup etti.

Maçın ardından beIN Sports'a röportaj veren Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, alının farklı galibiyete rağmen temkinliydi.

Rizespor'un mücadelesine dikkat çeken Güneş, "7-2'lik skora bakarak Rizespor'u kötülemek doğru değil. Futbol ilginç bir oyun. Tabii ki doğru işler yaptık. Gol attık, goller yedik" ifadelerini kullandı.

Takımının oynadığı oyunu değerlendiren başarılı çalıştırıcı "Zaman zaman oyun üstünlüğünü rakibe verdik, hatalarımızın çok olduğu bir maçtı ama genel anlamda pozisyon olarak beklediğimiz gibi bir maç oldu. Lehimize yansıyan bu skor her şeyi doğru yaptık demek değil ama iyi işler yaptık" dedi.

Alınan skorun beklenmedik olduğuna işaret eden Şenol Güneş, "Maçtan önce böyle bir sonucu beklemiyorduk. Beklentilerin dışında bir sonuç oldu. Yorumlara sığmaz bazı maçlar, bu da öyle oldu" cümlelerini kullandı.

Rizespor'u tebrik eden ve oyununa övgülerde bulunan Güneş, "Rizespor'a başarılar diliyorum. Onları çok başarılı buluyorum. Güzel bir zemin vardı. Futbol anlamında özellikle hücuma ağırlık veren, göze hoş gelen bir futbol vardı. Rizespor da ikinci yarıda bizden daha az puan kaybetmiş bir takımdı. Maçın sonlarında koptular" dedi.

Takımının oynadığı oyunun atılan 7 golden daha önemli olduğunu belirten tecrübeli teknik direktör, "Tarihe bakarak bazı şeyler söylenebilir ama benim için o önemli değil. Öyle maçlar oynadık ki 7'den fazla atmamız gerekirken kaybettik. Asıl önemli olan iyi futbol, iyi sonuçtur. Tabii ki böyle ilkleri başarmak, tarihe geçmek önemli" diyerek sözlerini tamamladı.

Beşiktaş, Süper Lig'in 28. haftasında sahasında ile karşılaşacak.