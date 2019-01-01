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Şenol Güneş açıkladı! Quaresma, Tolgay Arslan, Domagoj Vida...

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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, gazetecilere yaptığı açıklamayla Quaresma ve Tolgay Arslan'ın ayrılacağını açıkladı.

Şenol Güneş basın mensuplarına yaptığı açıklamalarla takımda durumları belirsizliğini koruyan oyuncularla ilgili açıklama yaptı.

Güneş yaptığı açıklama ile Quaresma ve Tolgay Arslan'ın takımdan ayrılacağını, Domagoj Vida ve Enzo Roco'nun takımda kaldığını bildirdi.

66 yaşındaki tecrübeli teknik direktör açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

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"Vida kaldı. Benim bildiğim bu. Olmadı. Alper Potuk'un maaşı bize uysa alırız ama ekonomik olarak uyması lazım. Enzo Roco'nun ayrılma durumu vardı ama o da kalıyor."

"Quaresma ve Tolgay Arslan ayrılıyor."

"Babel çok iyi bir oyuncuydu. Mutlu olduğu zaman iyi performans gösterdi. Mutlu değildi, gitmesi gerekiyordu."

 

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