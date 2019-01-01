Şener Özbayraklı: Şampiyonlar Ligi'ni ilk kez burada tadacağım

Sarı kırmızılıların yeni transferleri Şener Özbayraklı ve Jimmy Durmaz, kulüp kanalına açıklamalarda bulundu.

, Jimmy Durmaz ve Şener Özbayraklı transferlerini resmen açıkladı.

Jimmy Durmaz, kulübün resmi kanalına yaptığı açıklamada Galatasaray'a transfer olduğu için oldukça mutlu olduğunu söyledi:

"Çok mutluyum. Galatasaray formasını giydiğim ilk anda çok gururlandım. Taraftarımıza sonuna kadar mücadele edeceğimi ve önümüzdeki sezon yine şampiyon olmak için elimden geleni yapacağımızı söyleyebilirim. Fatih Terim'le birkaç kez konuştuk. Onu seviyorum. O 'nin en büyük teknik direktörü. Böyle bir teknik direktöre sahip olmak ve beraber başarılar yakalamak benim için büyük bir onur olacak."

Durmaz, yeni sezonun başlamasını iple çektiğini söylerek, "Taraftarlarla dolu Türk Telekom Stadyumu'nda oynamak inanılmaz olacak. Yeni sezonu iple çekiyorum" ifadelerini kullandı.

İsveçli futbolcu sözlerini Türkçe bir şekilde "En büyük Cim Bom Bom" diyerek bitirdi.

"Şampiyonlar Ligi'ni ilk kez burada tadacağım"

Şener Özbayraklı ise, sarı kırmızılı camiaya katıldığı için çok heyecanlı ve mutlu olduğunu belirtti:

"Bana gösterilen ilgiden çok memnunum. Bunun karşılığını vermek için sabırsızlanıyorum. Başarılarda benim de bir katkım olur ve bu takımın bir parçası olurum. İki taraf için de hayırlısı olsun. Fatih Terim'in beni tercih etmesi gurur verici bir şey. A Milli Takım'da ve buraya gelmemde çok büyük emeği var. Çok fazla derbi oynadım. Bunun heyecanını bilen biriyim. Taraftarımız destek verdikçe ben de elimden gelenin fazlasını yapacağım. Onların desteğiyle başarılar elde etmek istiyorum. Uzun yıllar burada kalmak istiyorum. Ön eleme oynadım ama kariyerimde Şampiyonlar Ligi maçı yok. Bunu ilk kez burada tadacağım ve bunun bilincindeyim. En iyi şekilde hazırlanacağım."