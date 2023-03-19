Senegalli Sadio Mane, Bayern Münih takım uçağında Kur'an-ı Kerim okudu

Bayern Münih'in forveti Sadio Mane, Leverkusen deplasmanına Kur'an-ı Kerim okuyarak gitti.

Yoğun fikstürden dolayı az bir zamana sahip olan Sadio Mane her anını değerlendiriyor

Leverkusen deplasmanına Kur'an-ı Kerim okuyarak gitti

Senegalli yıldız yaptığı yardımlarla takdir toplayan bir isim

NE OLDU? Sezon başında Liverpool'dan Bayern Münih'e transfer olan Sadio Mane, Leverkusen maçı öncesi takım uçağında Kur'an-ı Kerim okudu. Takım arkadaşıyla özçekim yapan Thomas Müller, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Instagram/esmuellert

BÜYÜK RESİM: Sadio Mane, futbolcu kimliğinin yanı sıra yaptığı yardımlarla ön plana çıkan bir oyuncu. Bayern Münih'in yıldızı bu durumu daha önce şu sözlerle açıklamıştı: "Neden 10 Ferrari, 20 elmas saat ya da 2 uçak isteyeyim. Bunlar bana ve dünyaya ne yapabilir. Aç kaldım ve tarlada çalışmak zorundaydım. Çok zor dönem geçirdim. Benim eğitimim yok ama kazandığım her şeyi futbola borçluyum. Bu yüzden ülkeme yardım ediyorum."