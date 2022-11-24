Senegalli muhabir Papa Mahmoud Gueye'den, Hollanda Teknik Direktörü Louis Van Gaal'e: "Seni seviyorum"

Hollandalı menajer, neye uğradığını şaşırırken mutluluğunu gizleyemedi.

NE OLDU? Van Gaal, Perşembe günü bir basın toplantısı düzenlerken muhabir Papa Mahmoud Gueye, teknik direktöre uzun süredir hayran olduğunu itiraf etti.

Hollandalı hoca, jeste nezaketle karşılık verirken sahneden indi ve ikisi sıcak bir kucaklaşma yaptılar.

NE DEDİLER: "Sana sorum yok" diyen Gueye, şunları ekledi: "3 yaşımdan beri senin hayranınım.

"Sadece bunu söylemek istiyorum, çünkü bunu söylemek için çok iyi bir fırsat yakaladım.

"Seni seviyorum."

Van Gaal bir tercüman aracılığıyla, "Sana sımsıkı sarılacağım," diye yanıt verdi ve şöyle konuştu:

"Bunu söylediğine sevindim. Bunu ciddi olarak söylüyorum. Çünkü insanlar bunu bana pek sık söylemezler.

"Bu yüzden daha sonra birbirimize sımsıkı sarılacağız.”

BÜYÜK RESİM: Gueye daha sonra, Hollandalı hocanın salı günü Senegal'e karşı 2-0'lık az farkla kazandığı galibiyete rağmen, Van Gaal ile dokunaklı anı paylaşmanın bir onur olduğunu açıkladı.

ÜÇ FOTOĞRAFTA:

BİLİYOR MUSUN? Hollanda'nın Senegal galibiyeti, normal sürede yenilmediği üst üste 15. Dünya Kupası maçıydı ve Almanya'nın 14 Dünya Kupası maçında 90 dakikada kayıpsız geçilen rekorunu kırdılar.

VAN GAAL İÇİN SIRADA NE VAR? Hollandalı menajer, bir galibiyetin kendilerini son 16 turuna çıkaracağını bilerek cuma günü Ekvador karşısında takımını yönetecek.