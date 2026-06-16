Senegal teknik direktöründen Fransa maçı öncesinde acil çağrı

Senegal teknik direktörü Bab Thiaw, Salı günü Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Fransa ile karşılaşacak olan milli takıma tam destek vermeleri için New York ve çevresindeki Senegal topluluğuna acil bir çağrıda bulundu; böylece vize politikaları nedeniyle Senegal'den gelemeyen taraftarların yokluğunu telafi etmeyi amaçladı.

Thiao, ABD'de bulunan taraftarlardan, milli takımı desteklemek için seyahat edemeyen yerel taraftarların yokluğunu telafi etmek üzere takıma destek olmalarını istedi.

Senegal milli takımı, ABD hükümetinin ülkeye uyguladığı vize kısıtlamaları nedeniyle bu Dünya Kupası finallerinde geleneksel taraftar kitlesinden yoksun kalacak. Batı Afrika'da bulunan ülke, kıtadaki vatandaşlarının ABD'ye giriş için daha yüksek ücret ödemesi gereken ve vize başvurularının reddedilme olasılığının daha yüksek olduğu birkaç ülkeden biri.

Teranga Aslanları, uluslararası turnuvalarda genellikle "Gaiendi" derneği de dahil olmak üzere organize taraftar gruplarından büyük destek görür. Bu gruplar, maçlar sırasında düzenli olarak yüzlerini ve vücutlarını Senegal bayrağıyla boyayarak dans ederler.

Teknik direktör Bab Thiaw, Fransa maçı öncesindeki basın toplantısında şunları söyledi: "Bu siyasi bir konu ve genel olarak spora odaklanmak en iyisi, ancak elbette taraftarlarımızın bizimle olmasını isterdik. Özellikle zor anlarda bizi ileriye iten onlar, ama bizimle olmayacaklar."

Buna karşılık, Senegal milli takımı, Fransa'da yaşayan Senegalli taraftarların yanı sıra Kuzey Amerika'da yaşayan büyük bir gurbetçi topluluğundan da destek almayı bekliyor.

Manhattan'da, Central Harlem'deki "Küçük Senegal" bölgesinde yoğunlaşan yaklaşık 20 bin kişilik bir Senegalli topluluk öne çıkarken, Chicago ve Montreal şehirlerinde de büyük gurbetçi toplulukları bulunuyor.

Thiao, Kuzey Amerika'da yaşayan bu taraftarların, Afrika'dan seyahat edemeyen taraftarların eksikliğini telafi etmeye yardımcı olabileceğine inanıyor.

Thiao şunları ekledi: "Burada büyük bir Senegalli topluluğumuz var ve Senegallilerin son derece vatansever olduğunu biliyoruz. Milli takımlarını çok seviyorlar. Bunu yarın göreceksiniz ve Senegal'den seyahat eden hiçbir Senegalli olmadığına inanamayacaksınız. Burada çok iyi işler yapıyorlar ve yarın Senegalli taraftarlarımızın ve destekçilerimizin bizimle olacağından ve bizi destekleyeceklerinden eminim."

45 yaşındaki teknik direktör, tribünlerden gelecek coşkulu ve gürültülü desteğin, başa baş geçmesi ve çekişmeli bir mücadeleye sahne olması beklenen maçta Senegal için fark yaratabileceğini düşünüyor.

"Fransa'da güçlü oyuncular olduğu için zor bir maç olacak. Turnuvaya iyi bir başlangıç yapmanın ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Erken bir aşamada güven kazanmak ve takım ruhunu güçlendirmek önemli. Bunun farkındayız ve kolay olmayacak, ancak bu takıma karşı oynamaya hazırız. Kendi silahlarımız var ve işleri doğru yaparsak herhangi bir takımı yenebiliriz."