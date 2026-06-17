Senegal teknik direktörü üzüntüyle: Fransa karşısında iki gol öne geçebilirdik

Senegal milli takımının teknik direktörü Babi Thiao, dün Salı günü 2026 Dünya Kupası grup aşamasının ilk turunda Fransa’ya 3-1 yenildikleri maçta kaçırılan fırsatlar ve hücumdaki etkisizlikten duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

“The Athletic” gazetesinde yer alan açıklamalarında Thiaw, “Maçı genel olarak değerlendirdiğimizde, daha etkili olsaydık ilk yarı sonunda 1-0 hatta 2-0 öne geçebilirdik” dedi.

Ayrıca okuyun

FIFA'nın emriyle... Dünya Kupası basın toplantılarında bu dilin kullanılması yasak!

Eski Brezilya yıldızı: Fas en iyisiydi... Ancelotti'nin kararını anlamıyorum!

Ayrıca şunları da ekledi: "Bazı hatalar yaptık. Fransa'nın yakaladığı fırsatlarda topu kaybettik. Onların teknik yetenekleri sayesinde bunu başaramadık."

Geri çekilmiş bir savunma planına güvenip güvenmediğine dair bir soruya yanıt veren Thiao, “Bu maçı kazanmak istiyorduk ve bu sahada açıkça belliydi” dedi.

Senegal teknik direktörü geleceğe bakarak sözlerine şöyle devam etti: "Oyuncularımız rekabetçidir. (Grup aşamasında) iki maçın daha kaldığını biliyorlar, bu maç bitti. İleriye bakmalıyız... Önümüzdeki iki maçta 6 puan toplamalıyız."

Senegal milli takımı ilk yarıda güçlü bir performans sergiledi, ancak son vuruşlarda yetersiz kaldı. Nicolas Jackson ve Ismaïla Sarr, en az iki tehlikeli fırsatı kaçırdı. Fransız milli takımı ise ikinci yarıda yüksek teknik becerilerini kullanarak maçı 3-1'lik skorla kazandı.