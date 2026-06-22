Senegal milli takımının teknik direktörü Bab Thiaw, oyuncularının "Afrika uğruna canlarını feda edeceklerini" taahhüt etti. Thiao, "Teranga Aslanları"nın Afrika şampiyonluğunu tesadüfen kazanmadıklarını ve Afrika'yı layıkıyla temsil etmekle yükümlü olduklarını vurguladı.

Bu kader maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında Thiaw, Senegali'nin Afrika şampiyonu olarak Dünya Kupası'na katıldığını vurgulayarak şöyle konuştu: "Afrika ve Senegali için ölmeye hazırız. Afrika'yı ve ülkemizi layıkıyla temsil etmeliyiz. Afrika şampiyonu olmamız tesadüf değildi, bunu hak ettik."

Senegalli teknik direktör, Fransa’ya karşı 3-1’lik açılış maçı yenilgisinin ardından takımının zor bir durumda olduğunu kabul etti ve ikinci bir yenilginin, Irak ile oynanacak son maç kalmış olsa bile, son 32’ye kalmayı “son derece zor” hale getireceğini belirtti.

Thiaw, “Zor bir grubuz ve bunu en başından beri biliyorduk. Üç maçın hepsi final niteliğinde. İlki kaybettik ama hâlâ her şey mümkün. Norveç karşısında hiçbir hata yapamayız; herkes hazır ve elinden gelenin en iyisini yapmak istiyor” dedi.

Thiao, Norveç’in Irak’ı 4-1 mağlup ettiği maçta iki gol atan Erling Haaland’a odaklanmanın tuzağına düşmeyi reddetti ve sadece bu forvet oyuncusuna odaklanmanın “bir hata olacağını” vurguladı.

Oyuncu şöyle konuştu: “Haaland’a karşı bir planımız yok, Norveç’e karşı bir planımız var. Yüksek seviyeli turnuvalarda oynamış ve daha önce bu kalitede forvetlerle karşılaşmış savunma oyuncularımız var. En önemlisi, Norveç milli takımını bir bütün olarak nasıl durduracağımızdır.”

Şu anda Dünya Kupası’ndaki en iyi Afrika milli takımı sorulduğunda, Thiaw belirli bir takımı belirtmekten kaçınarak şöyle dedi: “Benim için şu anda en iyi Afrika milli takımı, olumlu sonuçlar alan takımdır, ancak bu sadece bir başlangıç ve sonuçlar en sonunda ortaya çıkacaktır.”

Senegal’in, 2002 yılında turnuvaya ilk kez katıldığında Fransa’ya karşı aldığı ünlü galibiyetten bu yana, Dünya Kupası’ndaki son 12 maçının hiçbirinde kalesini gole kapatamadığı hatırlatılınca, Thiaw şunları vurguladı: “Çok fazla gol yediğimiz doğru. Artık hata yapma lüksümüz yok.”