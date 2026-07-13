Senegal Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Abdoulaye Seydou Sow, “Teranga Aslanları”nın 2026 Dünya Kupası’na katılımı sırasında heyetin aşçısının ani uzaklaştırılmasıyla ilgili çarpıcı ayrıntıları açıkladı ve kararın “cinsel taciz” olarak değerlendirilen davranışların ardından alındığını doğruladı.

Faslı "Al-Batal" sitesinin aktardığı basın açıklamalarında Su, olayın medyada ele alınış biçiminden duyduğu hoşnutsuzluğu dile getirerek, "Eleştiriler yerine tebrikler almayı bekliyordum. Başkan Abdullah Faye'nin ve benim, Senegal'in onurunu ve haysiyetini korumak için gösterdiğimiz çabalar takdir edilmeliydi" dedi.

Senegalli yetkili, federasyonun tüm ayrıntıları kamuoyuna açıklamamayı tercih ettiğini belirterek, “Cinsel tacize benzeyen çok belirli eylemler gerçekten yaşandı” dedi ve “Amerikan polisi gelip heyetimizden birini kelepçeleyene kadar beklememiz mi gerekiyordu?” diye sordu.

Sou, Senegalli ve Batı toplumları arasındaki kültürel farklılıklara dikkat çekerek şöyle açıkladı: “Batı kültüründen tamamen farklı Senegalli geleneklerimiz var; aynı medeniyetlere sahip değiliz. Burada bir kadınla şakalaşıp omzuna dokunabiliriz, bunu geniş aile bağları kapsamında değerlendiririz, ancak ABD’de durum tamamen farklıdır.”

Genel Sekreter, derhal sınır dışı etme kararının, FIFA ile ilgili nedenlerle Meksika’da bulunan Federasyon Başkanı ile istişare edilmesinin yanı sıra, Senegal’deki hükümet yetkilileriyle de koordinasyonun ardından alındığını vurguladı.

Su, “Bu ihtiyati önlem, kampın sükunetini ve istikrarını korumak, aynı zamanda uluslararası arenada ülkemizin imajını korumak için gerekliydi” diye vurguladı ve hızlı müdahalenin krizin tırmanmasını ve Senegal milli takımının itibarını zedeleyebilecek uluslararası bir skandala dönüşmesini engellediğini belirtti.

Bu, Dünya Kupası sırasında geniş tartışmalara yol açan olayın ardındaki gerçek nedenleri Senegal Futbol Federasyonu’ndan bir yetkilinin ilk kez açıklamasını oluşturuyor. Federasyon, o dönemde “organizasyonel nedenlerle idari kadrodan bir kişinin geri gönderilmesi” konusunda kısa bir açıklama yapmakla yetinmişti.