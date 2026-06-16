Senegal, Fransa ve Mbappé’yi şok edici olumsuz istatistiklere sürükledi

2018 Dünya Kupası şampiyonu Fransa milli takımı, devam eden 2026 Dünya Kupası'nda Senegal milli takımıyla oynadığı maçın ilk yarısında beklenmedik bir olumsuz istatistikle karşı karşıya kaldı.

Fransa milli takımı, bu Salı akşamı "MetLife" Stadyumu'nda oynanan maçın ilk 45 dakikasını, Kylian Mbappé başta olmak üzere yıldızlarla dolu kadrosuna rağmen hücum gücünü gösteremeden golsüz berabere tamamladı.

İstatistik uzmanı "Opta" ağına göre, Fransa milli takımı ilk yarıda kaleye sadece bir şut çekti; bu, ağın 1966'da veri toplamaya başladığından beri Dünya Kupası grup aşamasında "Les Bleus"un kaydettiği en düşük rakam.

"Squawka" ağının verilerine göre, Fransa milli takımının şutu kale çerçevesine isabet etmezken, Senegal milli takımı 5 kez şut çekti ve bunlardan biri kale direkleri arasına isabet etti.

Mbappé, ilk yarıda topa sadece 14 kez dokundu; bu, maçtaki diğer tüm oyunculardan daha azdı.

Fransız "Stats Foot" ağı ise, Fransa'nın 2000 yılından bu yana oynadığı 7 açılış maçında ilk yarıda sadece iki kez öne geçtiğini belirtti.

Bugünkü maç, Irak ve Norveç'in de yer aldığı 9. grubun ilk turunda oynanıyor. Irak ve Norveç ise Çarşamba sabahı erken saatlerde karşı karşıya gelecek.