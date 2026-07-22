Senegal'den Cezayir'e... Renard'ın geleceği 4 milli takım arasında

Fransız Hervé Renard, teknik direktörler pazarındaki yüksek değerini korumaya devam ederek birçok milli takımın ilgisini çekmeyi sürdürüyor. Bu durum, 2026 Dünya Kupası'nda Tunus Milli Takımı'nın teknik heyetinin başında geçirdiği son deneyiminin kısa sürmesine rağmen böyle.

Fransız "Foot Mercato" ağına göre, Renard'a Afrika ve Asya kıtalarında hâlâ geniş bir saygı duyuluyor; bu, dikkat çekici karnesi ve özellikle Suudi Arabistan Milli Takımı ile yaşadığı, Suudi Arabistan'ı göze çarpan sonuçlara taşıyarak belirgin bir iz bıraktığı deneyimi sayesinde. Bu da onu bölgede en çok talep edilen teknik direktörlerden biri hâline getirdi.

Güney Koreli basın kaynakları, Renard'ın, takımın 2026 Dünya Kupası'nda grup aşamasından elenmesinin ardından görevinden ayrılan Hong Myung-bo'nun yerine Güney Kore Milli Takımı'nı çalıştıracak adaylar listesinin başında yer aldığına işaret ediyor.

Milli takımların Renard'a olan ilgisi Asya kıtasıyla sınırlı kalmıyor; adı Afrika'da da güçlü bir şekilde gündemde kalmaya devam ediyor. Burada, Belçikalı Hugo Broos'un yerine Güney Afrika Milli Takımı'nın başına geçmek için en önde gelen adaylardan biri olarak görülüyor.

Ayrıca Fransız teknik direktörün adı, Senegal Futbol Federasyonu'nun önümüzdeki dönemde teknik projesini güçlendirme arayışı içinde olması nedeniyle, Senegal'de öne sürülen seçenekler arasında yeniden ortaya çıktı.

Cezayir'de ise Renard, İsviçreli Vladimir Petkovic önderliğindeki teknik heyetin başında bir değişiklik olması durumunda milli takımın başına geçmek için en öne çıkan aday isimlerden biri hâline gelebilir; zira raporlar, adının öncelikler arasında yer alacağına işaret ediyor.

Zambiya ve Fildişi Sahili ile iki kez Afrika Uluslar Kupası'nı kazanan Renard, Tunus Milli Takımı ile yaşadığı kısa deneyimin ardından bir sonraki durağıyla ilgili beklentiler sürerken, önümüzdeki dönemde birçok seçenekle karşı karşıya buluyor kendini.

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