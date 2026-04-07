Senegal, CAF Başkanı'nın Dakar ziyaretine yanıt verdi

2025 Afrika Uluslar Kupası finaliyle ilgili yankılar devam ediyor ve Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından Fas'a "masada" şampiyonluk unvanının verilmesi kararı, Senegalli spor çevrelerinde adaletsizlik suçlamalarıyla birlikte geniş çaplı bir öfke dalgasına yol açarak, Senegal ile Fas arasında yeni bir gerilim dönemi başlattı.

Kararın açıklanmasından bu yana, Senegal milli takımının finalden çekilmesinin göz ardı edilemeyecek zorunlu koşullar altında gerçekleştiğini gerekçe göstererek Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne (TAS) resmi itirazda bulunmasının ardından, Afrika futbolu benzeri görülmemiş bir krizin yaşandığı bir dönemden geçiyor.

CAF'ın dengeli açıklamalar ve beyanlarla durumu yatıştırma girişimlerine rağmen, Dakar'daki halk ve siyasi gerginlik artmaya devam etti ve bu durum Afrika Futbol Konfederasyonu Başkanı Patrice Motsepe'yi kişisel olarak müdahale etmeye itti.

Dakar'a yatıştırma ziyareti

Bu gergin ortamda, medya raporları CAF Başkanı Patrice Motsepe'nin önümüzdeki saatler içinde Senegalli başkent Dakar'a varacağını ve ortamı yatıştırmak ve Senegalli tarafla diyalog kanalları açmak amacıyla resmi bir ziyaret gerçekleştireceğini ortaya koydu.

Senegalli gazeteci Lasana Camara'ya göre, ziyaret kapsamında Senegalli Futbol Federasyonu Başkanı Abdallah Fall ile görüşmelerin yanı sıra, ülke Cumhurbaşkanı Bassey Diomaye Faye ile özel bir toplantı da yapılacak. Bu ziyaret, iki taraf arasındaki güveni yeniden tesis etmek ve yeni yasal adımlar atılmadan önce ortamı yumuşatmak amacıyla gerçekleştiriliyor.

Senegal kapılarını açıyor

Senegal Futbol Federasyonu Başkanı Abdallah Fall ise ülkesinin CAF Başkanını "büyük bir sıcaklıkla" karşılayacağını vurgulayarak, Senegal'in "teranga", yani "misafirperverlik ve cömertlik" ülkesi olmaya devam edeceğini belirtti.

Fal, Motsepe'ye gönderdiği video mesajında şunları söyledi: "Senegal, Teranga ülkesidir ve Teranga, misafirperverlik anlamına gelir. Senegal'de tüm Afrikalıları misafir ediyoruz."

Sözlerine şöyle devam etti: "Başkan Motsepe Senegal'e gelme kararı aldı. O burada sıcak bir şekilde karşılanacak. Hepimiz Afrikalıyız ve burası onun da ülkesi."

Motsepe’nin Dakar ziyareti, Afrika futbolunun itibarını gölgeleyen krizin seyrinde belirleyici bir dönüm noktası olarak görülüyor. CAF Başkanı, sükûneti yeniden tesis etmeye ve kıtasal federasyonun anlaşmazlıkları birlik ve sorumluluk ruhu içinde yönetmeye hâlâ muktedir olduğunu teyit etmeye çalışıyor.