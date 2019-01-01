Semih Özsoy'dan hakem tepkisi! "Önceden planlanmış kartlar..."

Semih Özsoy, 1-1'lik Trabzonspor maçının ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Kulübü Başkan Vekili Semih Özsoy, 1-1 sona eren maçının ardından hakem kararlarına tepki gösterdi.

Ülker Stadı'nda düzenlenen maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özsoy, az pozisyonlu ama oldukça mücadeleci bir karşılaşmanın geride kaldığını ifade etti.

Kötü bir futbol sergilediklerini ama maçın hakeminin kendilerinden daha kötü olduğunu dile getiren Özsoy, "Biz kötüyüz, kötü de oynadık fakat iyi mücadele ettiğimiz dakikalar oldu. Pozisyonlara ve direkten dönen toplara bakıldığında eşit bir mücadele oldu ancak buna rağmen bizim daha baskılı oyunumuz olduğunu düşünüyorum. Gönül isterdi ki çok daha iyi oynayalım ama kötüydük." ifadelerini kullandı.

Hakem tepkisi

Semih Özsoy, maçın hakemiyle ilgili ise şunları aktardı: "Biz bazı şeyler iyi niyetle konuşmayla düzelir dedik fakat anladık ki Bursa'dan bu yana hiçbir şey değişmemiş. Ne yaparlarsa yapsınlar bu çirkin oyunun hiçbir zaman içinde olmayacağız. Bir sonraki hafta için bu haftadan ağlamayacağız. Federasyonu ziyaretlerimizde biz futbolu nasıl güzelleştiririz, ne yaparız, oluşumları nasıl daha netleştiririz diye konuşacağız. Kesinlikle biz nasıl buradan faydalanırız, şunu şöyle yapın diye telkinlerde ya da tavizlerde bulunmayacağız. Bugün bir kere daha gördük. 10 kişi kaldığımızda verdikleri mücadeleden dolayı oyuncuları kutluyoruz. Genel olarak zaten hem sezon hem maçlar çok çok kötü. Fenerbahçe bu değil, bunu kabul edilemez buluyoruz fakat bundan da kimsenin kendisine vazife çıkarmasına izin vermeyeceğiz."

Kendi haklarını sahada kendileri elde edeceklerini vurgulayan Semih Özsoy, şöyle devam etti: "Hakemin ev sahibi takıma bu kadar kolay kart gösterirken yaptıkları kadar yapmadıkları da var, gösterilmeyen kartlarla birlikte genel anlamda birazcık bizim direncimizi kırmakta çok rahat kartlar gösterdiğini düşünüyoruz. Anladığımız kadarıyla sistem aynen devam edecek, ağlamayana mama yok türünde ama biz Fenerbahçe olarak hiçbir zaman ağlamayacağız. Biz söke söke kendimiz kendi hakkımızı kendimiz alacağız. Bize haftaya ne olacak diye konuşmuyoruz. Ne yaparlarsa yapsınlar biz kalecimizden stoper, stoperimizden golcü buluruz ama hazırlanmış önceden planlanmış kartlarla bizi yıldıramayacaklarını açık ve net bir şekilde söylüyorum. Bu çirkin oyunun parçası olmayacağız. Sadık'ta bırakın ikinci sarı kartı birinci sarı kartın bile tartışılması gereken yerde böyle bir şey olması hakikaten Türk futbolu adına bence utanç verici."

Ersun Yanal açıklaması

Camiaların en önemli unsurlarının taraftarlar olduğunu da aktaran Özsoy, tribünlerin başkan Ali Koç ve teknik direktör Ersun Yanal ile ilgili protestolarına ilişkin şunları kaydetti: "Biz bir camiayız. Camiaların en önemli unsurlarından biri taraftardır. Taraftar gönlünden geçeni demokratik ortamda kırıcı olmadan dillendirebilir. Dolayısıyla bu onların görüşüdür. Ersun hocaya eleştirileri duymadım ama diğerlerini duydum. Doğrudur çünkü zaten biz de Fenerbahçe'nin kötü oluşundan, iyi futbol oynamamasından yakınıyoruz. Ersun hocayla ilgili hiçbir düşüncemiz ya da yaptırımımız yok. Kendisiyle 1,5 yıllık kontratımız var."

Abdullah Avcı iddiaları hakkıda

Semih Özsoy, bir gazetecinin Medipol Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile görüştükleri yönünde çıkan haberlerin doğruluğuna ilişkin sorusuna ise "Abdullah Avcı ile görüşmemiz doğru değil." şeklinde cevap vererek sözlerini tamamladı.