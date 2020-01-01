Semih Özsoy: Transfer yapamasak da bu takım yeterli

Başakşehir galibiyetinin ardından Fenerbahçe'nin transfer çalışmaları hakkında konuşan Özsoy, Muriqi'in PFDK'ya sevkini de eleştirdi.

Başkanvekili Semih Özsoy, galibiyetinin ardından sert ifadeler kullandı.

Gaziantep FK maçında kırmızı kart görerek cezasını kupadaki karşılaşmasında çeken Vedat Muriqi’in PFDK’ya sevk edilmesiyle ilgili çarpıcı açıklamalar yapan Özsoy, “Zoraki kararla, itelemeyle gözlemci raporunda yazmayan Vedat Muriqi’i PFDK’ya sevk ettirdiler. Kimin, neden yaptığını biliyoruz. Bunlarla mücadelemiz devam edecek" dedi.

"Camı kırıp, sonra kapının önünden camcı olarak geçenler var," diyen Özsoy, "Fenerbahçe büyüktür, bu bilinsin. Fenerbahçe’ye dost görünüp, iş çevirmek isteyenler var. Son zamanlarda Fenerbahçe’nin büyüklüğünü tatmayanlar var, onlara mesajımız bunu yapmasınlar” ifadelerini kullandı.

Transfer çalışmalarıyla da ilgili bilgi veren Özsoy, "Transfer yapabilirsek yapacağız ancak yapamazsak da bu takım yeterli, Ersun Hoca ve oyuncuları bu takıma şampiyonluğu getirirler. Şunu herkes bilmeli ki, biz güneşi doğduğu yerde karşılamaya hazırız" yorumunu yaptı.