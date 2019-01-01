Semih Özsoy: MHK'nin gitmesi bizi kesmez, bizim derdimiz TFF

Semih Özsoy, MHK'nin istifa etmesinin yeterli olmayacağını, esas sorunun TFF olduğunu söyledi.

Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy, NTV' de katıldığı programda gündeme dair açıklamalar yaptı.

Perşembe günü Ali Koç'un da katılımıyla düzenlenecek basın toplantısına değinen Özsoy, "Başkanımızın söylediği bir şey var: 'İyilik kazanacak.' Taraftarlarımız artık gittiği yerde saygı görüyor. Bağırmadan da kavga etmeden de mücadele edilebilir. Masaya yumruğu vurmamamız yumuşak olduğumuzu göstermez. Perşembe günü yapılacak toplantı daha belgeli olacak. Nelerin kasıtlı yapıldığını göstereceğimiz bir toplantı olacak. Hakem hatalarının kasıtlı olduğunu düşünüyoruz. İki konuda çok eleştiriliyoruz. Birinde masaya yumruğu vurmamamız, diğeri de fazlasıyla öz eleştiri yapıyoruz. Bizim kredimiz artık artarak devam ediyor. Ali Başkan, taraftarlar ile fotoğraf çekildiği için stattan çıkamıyor," dedi.

"Düdük astıranların aleyhine düdük çalınmadı"

Hakemlerin hata yaptığını dile getiren Özsoy, "Hakem hatalarını bu zamana kadar kötü olduğumuz için, 'bahane buldular' diyeceklerini düşündüğümüz için sineye çektik. Teknoloji diyorsunuz ama nasıl kullandığınıza bağlı. Bomba da yapabilirsiniz ilaç da... Düdük astırmak falan Fenerbahçe'nin hedefi olamaz. Fenerbahçe'nin hedefi o düdüğü teslim edenler ve onları oraya getirenlerdir. Kulüpler Birliği açıklamasının ne kadar doğru olduğunu gördük. Düdük astıranların sonrasında aleyhine düdük çalınmadı. Düdüğü astıracaksın, içerideki adamına iş yaptıracaksın ve hata görmeyeceksin," ifadelerini kullandı.

"İlk yarıdaki hataları, hakem hatası olarak algıladık"

İlk yarıda hakem hatalarının yapıldığını ancak o noktada özeleştiride bulunduklarını söyleyen Özsoy, "İlk yarıda yapılan maçlarda yapılan hataları hakem hatası olarak algıladık. Ama Bursaspor maçıyla başlayan bir süreç var. Kayserispor maçı, malumun ilanı oldu. Bir şey yapmak isterseniz öncelikle ortamı hazırlarsınız. Çıkmaza doğru gittiğimizi görüyoruz. Bursaspor maçında yaşananlar bir facia. Dışarıdan öğrendiklerimiz de kabul edilebilir değil ama duyum diye söylemiyorum. Cüneyt Arkın'ın filmlerindeki gibi 'yeminimi bozdum' diye piyasaya çıkmayacağız. Yeni Malatyaspor maçı... Tolgay'ın herhalde ikinci sarı kartı otobüste verilmiştir," yorumunu yaptı.

"Namoğlu zaten gidici, bizim derdimiz TFF"

Esas hedeflerinin TFF olduğunu belirten Özsoy, "MHK'nın gitmesi bizim için çözüm değildir. Yusuf Namoğlu da gidici gibi görünüyor, bunu bize mal etmesinler. Yerine getirmeye çalıştıkları insanı da ısıtmaya başlamışlar, Kuddusi Müftüoğlu'nun adı geçiyor. Kulüpler Birliği geçmişte olmadığı kadar birlik şu anda. Herkesin şikayet ettiği konu TFF'nin ve MHK'nin yetersiz olması. Hatayı nasıl yapmam, nasıl önüne geçerimi düşünmüyorlar. Bizim derdimiz TFF," şeklinde konuştu.