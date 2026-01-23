Semih Kılıçsoy'dan şok Arda Güler sözleri: 'Zaman kaybı!'

Bu sezon Cagliari'de kiralık olarak forma giyen ve özellikle Torino'ya attığı golle İtalya'ya damga vuran Semih Kılıçsoy kariyeri hakkında İtalyan basınına önemli açıklamalarda bulundu. İtalya'ya alıştığını söyleyen milli futbolcu, "Hemen büyük bir ailenin parçası gibi hissettim. Çoğu İtalyan olan bir grupta yabancı olabilirim ama bu daha hızlı uyum sağlamama yardımcı oldu. Her gün Cagliari, bana büyük bir sevgi gösteriyor." dedi.

Semih Kılıçsoy, neden Cagliari'yi seçti?

İtalya'da Cagliari'yi seçmesiyle ilgili sorulan soruya ise Semih Kılıçsoy şu yanıtı verdi: "İlk izlenimlerim çok olumlu oldu, özellikle antrenörle ve başkanla. Bu, fark yaratan bir şeydi ve benim için doğru deneyim olacağını anladım."

Teknik direktör Pisacane ile ilgili de yorum yapan Semih, "Çok büyük bir yetenek olduğunu düşünüyorum, antrenmanda dar alanlarda yaptığı şeyler sirk numarası gibi" dedi.

'Arda Güler karşılaştırmaları zaman kaybı!'

Semih Kılıçsoy, "Arda Güler'in yeni versiyonu, hatta "bebek Agüero" olarak adlandırılıyorsunuz" yorumu üzerine ise, "Arda'yı tanıyorum, harika bir futbolcu ama ben kendimim. Karşılaştırmalar zaman kaybıdır: Benim hedeflerim var, kendim için ve gelişimim için çalışıyorum." sözlerini sarf etti.