Semih Kılıçsoy artık 40 milyon euro! Cagliari duyurdu...

Beşiktaş'tan Cagliari'ye kiralanan Semih Kılıçsoy, son dönemde İtalya Serie A'da adeta resital sunuyor. 20 yaşındaki millî golcü, 685 dakika sürede kalırken 4 gol atmayı başardı.

Cagliari Sportif Direktörü Guido Angelozzi, Beşiktaş’tan 1 milyon Euro’ya kiraladıkları Semih Kılıçsoy’a övgüler yağdırarak,12 milyon Euro’luk satın alma opsiyonunu kullanmalarının şart olduğunu söyledi.

'40 milyon euro!'

Sky Sport İtalia’ya konuşan Angelozzi, millî futbolcu hakkında, "Semih çok büyük bir yetenek. Avrupa’da birçok kulüp onu takip ediyor. Onu nasıl satın almayalım? Almazsak delilik olur." dedi.

Semih Kılıçsoy'un bonservis değerini de açıklayan Angelozzi, "Çok etkileyici goller attı. Bu şekilde devam ederse değeri 40 milyon Euro’ya ulaşabilir” diye konuştu. Bu arada Semih Kılıçsoy’lu Cagliari, dün deplasmanda Zeki Çelikli AS Roma’ya 2-0 yenildi. Maçta Semih 73 dakika sahada kalırken, Zeki 90 dakika oynadı.