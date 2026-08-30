Sem Steijn yedek rolünden bıktı ve hemen harekete geçti

Sem Steijn, ESPN kameraları önünde yaptığı açıklamada Feyenoord’daki yedek rolüyle zorlandığını söyledi. Geçen sezon sahaya kaptan olarak çıkan orta saha oyuncusu, bu nedenle teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile de görüştü.

Steijn, pazar günü ADO Den Haag karşısında bir kez daha maça yedek kulübesinde başladı. Sonuçta ikinci yarının tamamında sahada kaldı ve böylece bu sezonki toplam süresi 63 dakikaya çıktı. Ona göre bu süre hâlâ çok yetersiz.

“Evet, elbette Feyenoord’a oynamak ve kupalar için mücadele etmek adına geldim. Bunu farklı görmek isterdim. Mücadele etmeye devam etmeli ve şansımı beklemeliyim. O şansı da değerlendirmem gerekiyor.”

Ardından muhabir Sinclair Bischop, Steijn’e açıklama almak için teknik direktör Giovanni van Bronckhorst’un yanına gidip gitmediğini sordu. “Evet, tabii ki” yanıtını verdi. “Ne açıkladı mı? Bu aramızda kalır.”

Steijn’in daha fazla oynamak istediği açık, ancak bunu yalnızca Feyenoord’da istiyor. “Kalmak istediğim açık. Buraya kupalar için mücadele etmeye, Şampiyonlar Ligi gecelerini yaşamaya geldim. Bu yüzden bu kulüp için oynamak istiyorum.”

Şimdilik Van Bronckhorst, iki 10 numaralı bir orta sahayı tercih ediyor, ancak bu düzende Steijn’e yer yok. Luciano Valente ve Gjivai Zechiël tercih ediliyor. Steijn ayrıca Go Ahead Eagles maçında 6 numara olarak oyuna girdi.

Steijn, geçen yaz FC Twente’den 10 milyon euro karşılığında gelmiş ve De Kuip’te 2029 ortasına kadar süren bir sözleşmeye imza atmıştı. Şimdilik yüksek beklentileri henüz karşılayabilmiş değil.