Sem Steijn’e yönelik eleştiriler büyük tepki çekti: “Buna gerçekten sinirlenebiliyorum”

Daan Rots, ESPN’deki Goedemorgen Eredivisie programında Sem Steijn’e sahip çıktı. Feyenoordlu oyuncu, Camp Nou’da FC Barcelona’ya karşı oynanan maçın ardından (5-1’lik mağlubiyet) 4-1’i getiren golünden sonra sevinmesi nedeniyle çok eleştirilmişti.

Rots’a göre rakip kim olursa olsun, skorun her zaman mümkün olduğunca düşük kalması gerekiyor. "Ama 5-1... Ve ben birkaç iyi an gördüm, ayrıca arkadaşım da (Steijn, ed.) gol attı. Bu yüzden tüm bunları izlemeyi oldukça güzel buldum."

Sunucu Milan van Dongen ise hemen herkesin bu şeref golünün kutlanışından hoşlanmadığını ekliyor. "Buna biraz sinirlenebiliyorum", diyor FC Twente forveti. "Orası Camp Nou. Babasıyla ilgili o şeyden insan bunu görünce mutlu olmuyor mu?"

Baba Maurice Steijn, 1996’da ADO Den Haag formasıyla Residentie Cup mücadelesinde FC Barcelona’ya karşı gol atmıştı (1-0 galibiyet). Otuz yıl sonra bu kez oğlu Katalanlara karşı fileleri havalandırdı.

"Zor bir durumda. Her zaman oynamıyor ama geçen sezon Feyenoord tarihinin en pahalı transferlerinden biri olarak alındı. Sonra oyuna girip bir şeyler gösterdiğinde ve bir de Camp Nou’da gol attığında, buna çok seviniyor olmasını çok iyi anlıyorum", dedi Rots.

Mario Been de Twente oyuncusunun sözlerine katılıyor. "Büyük bir paraya transfer edildi, ki bunun hâlâ mükemmel bir tercih olduğunu düşünüyorum, sadece çok fazla sakatlık yaşadı. Yeniden oynayabildiğinde ve bir de kendi stadında... Böyle bir genç için böyle bir gol atmak kişisel bir zaferdir."

Steijn, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde yine yedek bir rolle yetinmek zorunda kalacak gibi görünüyor. "Her zaman yeni bir teknik direktörle sıfırdan başladığını söylerler", diyor 25 yaşındaki Tukkalı oyuncu. "Gerçekten öyle olup olmadığını asla bilemezsiniz. Bence Sem, büyük maçlarda gerçekten şans bulmuş bir isim değil. Onu müthiş buluyorum. Bence onu oynatırsanız sizin için en az on beş gol atar", diyerek sözlerini noktaladı Rots.