Selçuk Şahin: Beni en çok zorlayan oyuncu Ronaldinho

Bursaspor'un deneyimli ismi, futbolu bıraktıktan sonra teknik direktörlük yapmak istediğini söyledi ve kendisini en çok zorlayan oyuncuyu açıkladı.

2003-2015 yılları arasında forması giyen ve sarı lacivertli kulüple 5 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası ve 3 Türkiye Süper Kupa şampiyonlukları yaşayan Selçuk Şahin, şu sıralar TFF 1. Lig ekiplerinden 'un başarısı için ter döküyor.

Bursaspor, geride kalan 28 haftada topladığı 46 puanla TFF 1. Lig'de ve 'un arkasında üçüncü sırada yer alıyor.

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39 yaşındaki oyuncu, Spor Arena'nın Instagram canlı yayınına konuk oldu ve Uğur Yapıcı'nın sorularını yanıtladı.

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Selçuk Şahin'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

"Herkesin hayal edeceği şeyler başardım"

Benim adıma başarılı bir futbol kariyeri oldu. İşimi sevdiğim için kendime dikkat etmeye, olabildiğince kendimi zorlamaya çalışıyorum. Az önce 2003'teki 2-2 biten maçını izledim. 17 yıl geçmiş. O dönemde yeni yeni genç futbolcu olarak Fenerbahçe'ye gelmeden İstanbulspor dönemimdi. O Konfedarasyon Kupası'ndan sonra da Fenerbahçe'ye gelmiştim. Bir sürü şey yaşadığım bir kariyer. Şu anda da çok önemli bir camiada kaptanlık yaparak futbol kariyerimi sürdürüyorum. Keşke şu andaki kafa yapım 2003'te de olsaydı diyorum. Fenerbahçe'de de herkesin hayal edeceği şeyler başardım.

"Fenerbahçe'den teklif gelirse kabul ederim"

Futbolu bırakma düşüncesi var ama bir yıl daha oynamak, sonra da önüme bakmak istiyorum. Futbolu Bursaspor'da bırakmak isterim. Futbolculuk kariyerim bittikten sonra hayatımı devam ettirmem gerekiyor. Şu anda teknik direktörlük düşünüyorum. Fenerbahçe'den bir teklif gelirse bizim için şereftir. Seve seve kabul ederiz. Futbolculuktan sonra da teknik direktörlük adına Fenerbahçe'de başlamak bir keyif olur.

"Beni en çok zorlayan oyuncu Ronaldinho"

21 numarayı neden giydiğim soruluyor. Zidane'ın üzerinde 21 numara vardı. İstanbulspor'a giderken de 21 yaşındaydım. Hem bu yüzden, hem de Zidane için bu numarayı aldım. Bana da şans getirdiğini düşündüm. Uğurlu geldiğine inandığım için 21'e hep devam ettim. Kariyerim boyunca karşılaştığım ve beni en çok zorlayan oyuncu Ronaldinho'ydu. Çok kıvrak ve esnek bir futbolcu. Kaltesini tartışmaya bile gerek yok.