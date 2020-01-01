Selçuk Şahin: 1 yıl daha futbol oynamak istiyorum

39 yaşında olmasına karşın hala futboldan kopmayan Selçuk Şahin, 1 yıl daha futbol oynamak istiyor.

Kariyerinin büyük bir bölümünü 'de geçiren Selçuk Şahin, bu sezon 'da ter döküyor. 39 yaşındaki Selçuk'un heenüz futbolu bırakma niyeti yok.

Hürriyet'ten İsmail Er'e konuşan Selçuk Şahin, 1 yıl daha oynamak istediğini söyledi.

Deneyimli oyuncunun röportajından satır başları şöyle;

Daha fazla takım

Süper Lig mi, 1. Lig mi? Bir futbolcu açısından hangisi daha zor?

"Süper Lig çok kaliteli oyunculardan kurulu... 1. Lig ise çok daha fazla mücadele isteyen bir lig. Kupa maçlarındaki sonuçlardan 1. Lig takımlarının Süper Lig takımlarının çoğunu elediğini gördük. Zor bir lig diyebilirim o nedenle."

Fenerbahçe’nin 20 yıl aradan sonra ’a Kadıköy’de yenilmesini nasıl değerlendiriyorsun?

Ben 12 yılda hiç yenilgi görmedim ama sonuçta bir yerde bitecekti. Fenerbahçe yine aynı seriyi yapabilecek güçte bir takım.

39 yaşına gelmiş olmana rağmen hala çok fitsin... Bunun özel bir sebebi var mı?

Kendime iyi bakmaya çalışıyorum çünkü işimi çok seviyorum. Düzgün bir aile yapısı ve iş ahlakı sonucunda 39 yaşında bile bu işi hakkıyla yapabiliyorsunuz.

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Futbola devam etmeyi düşünüyor musun?

1 sene daha devam etmek istiyorum ama şartlar nasıl oluşacak zaman gösterecek.