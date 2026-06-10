Seçimlerden birkaç gün sonra... İspanyol yargısı Pérez'in vaadini boşa çıkardı

Real Madrid Başkanı Florentino Pérez, 2030 yılına kadar sürecek yeni bir dönem için yeniden seçilmesinden birkaç gün sonra İspanyol yargısından ağır bir darbe aldı.

Pérez, seçim kampanyası sırasında hem A takımıyla ilgili hem de futbol sahası dışındaki konularda pek çok vaatlerde bulunmuştu.

"As" gazetesine göre, Yüksek Mahkeme Çarşamba günü Real Madrid'in Santiago Bernabéu Stadyumu'nda konser düzenleme planlarını durdurdu.

Florentino Pérez'in "Konserler düzenleyeceğiz" şeklindeki kesin açıklamasından sadece bir hafta sonra, kulüp bir çıkmaza girdi.

Kulüp, konserlerin düzenlenmesini engelleyen kararı iptal etmek için temyiz başvurusunda bulunmuştu, ancak Yüksek Mahkeme bunu reddetti ve dolayısıyla dava, nihai kararı verecek olan İdare Mahkemesine geri dönecek.

İdare Mahkemesi 1. Dairesi bugün, delillerin yetersiz olduğu ve emsal teşkil edecek herhangi bir hukuki dayanak bulunmadığı gerekçesiyle bir karar verdi ve buna göre, mahkeme temyizi reddetti ve davayı Madrid'deki 31. İdare Mahkemesine geri gönderdi; bu mahkeme, yönetmelik ve izinlerin stadyumda konser düzenlenmesine izin verip vermediğine karar verecek.

Karar, Florentino Pérez'in konserlerin geri dönmesine izin verildiğini açıklamasından sadece bir hafta sonra geldi. Pérez, "Mahkemede kazandık ve konserleri düzenleyeceğiz. Belediye Meclisi ve Bölgesel Hükümet'in desteğine sahibiz; onlar özel yönetmelikler hazırlayacaklar. Örneğin, konserler akşam saat 11'de sona erebilir" dedi.

Kısa bir süre sonra, Madrid Bölgesi Hükümeti sözcüsü Miguel Ángel García Martín, "Biz spontane düzenlemeler yapmıyoruz" dedi.

Bu karar Real Madrid için bir gerileme anlamına geliyor, ancak bunun kesin bir yenilgi mi yoksa sadece geçici bir aksilik mi olduğu gelecekte belli olacak.