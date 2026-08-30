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Al Nassr vs Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL

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Sebep Hilal mi: Benzema futbolu tamamen bırakacak mı?

Transfers
Al Hilal
Premier Lig
K. Benzema
Suudi Arabistan
Fransa

Çılgın sürpriz!

Bugün pazar akşamı basına yansıyan haberler, Suudi Hilal forması giyen Fransız golcü Karim Benzema'nın futbolu tamamen bırakmayı düşündüğüne dair ağır toplu bir sürprizi ortaya çıkardı. Bu haberler, oyuncuyu "lider" kulüpten ayrılmakla ilişkilendiren gelişmelerin ardından geldi.

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Basına yansıyan güncel haberler, Hilal'in Aston Villa golcüsü İngiliz Ollie Watkins transferini bitirmesinin ardından Benzema ile karşılıklı mali fesih anlaşması imzalayacağına işaret etti.

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Suudi "El-Yevm" gazetesine göre, Suudi kulübün Fransız golcüden ayrılmaya karar vermesi halinde Hilal, Benzema'nın futbol dünyasındaki kariyerinin son bölümü olabilir.

Premier Lig
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Al Hilal
HIL
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Al Ahli
AHL

Gazete, Benzema'nın Hilal serüveninin ardından futbolu bırakma kararını ciddi şekilde düşündüğünü ve yeni bir tecrübe yaşamak istemediğini belirtti.

Benzema, Real Madrid'e katılmadan önce 14 yıl boyunca bu kulüple birçok kupa kazanarak büyük bir tarih yazmış, 2023 yazında Ittihad'a, oradan da Ocak 2026'da Hilal'e transfer olmuştu.

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