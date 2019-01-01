Sebastien Haller, rekor bedelle West Ham United'da

Eintracht Frankfurt'un 25 yaşındaki golcüsünü kadrosuna katan West Ham United, kulüp tarihinin en pahalı transferini yaptı...

, forması giyen Sebastien Haller'in transferini renklerine bağladı.

İngiliz kulübünden yapılan açıklamada 25 yaşındaki golcü oyuncuyla 5+1 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Sebastien Haller, 45 milyon euro'luk bonservis bedeliyle West Ham United tarihinin en pahalı transferi oldu.

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Fransız oyuncu, geçen sezon Eintracht Frankfurt forması altında çıktığı 41 resmi maçta 20 gol atıp 13 asist yaparak dikkatleri üzerine çekmişti.

West Ham United, bir önceki transfer rekorunu geçtiğimiz yaz Felipe Anderson'u 38 milyon euro karşılığında kadrosuna katarak yapmıştı.