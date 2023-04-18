Sebastian Giovinco, Antonio Conte'nin 2014'te Juventus'tan ayrıldıktan sonra oyuncu grubunun nefes alıp gülümseyebildiğini söyledi.

NE OLDU? Antonio Conte, yoğun antrenman programları ve yöntemleri nedeniyle zorlu bir hoca olarak biliniyor. İtalyan menajerin Tottenham'daki son dönemi, soyunma odasındaki çoğu oyuncunun ona sırt çevirmesiyle acı bir şekilde sona erdi.

Juventus'ta üç yıl boyunca Conte'nin altında forma giyen Giovinco, Torino'da geçirdiği sürede İtalyan hocanın kullandığı yöntemler hakkında konuştu ve Conte'yi, sıkıcılıkla.

NE SÖYLENDİ? Giovinco, Cronache di Spogliatoio ile yaptığı röportajda şunları söyledi: "Bir matkap gibiydi, durmuyordu! Bir keresinde Gigi Buffon'a soyunma odasında kutlama yaptığı için söylendiğini hatırlıyorum. Çünkü hâlâ zorlamaya devam etmemiz ve 100 puanlık Serie A rekorunu kırmamız gerekiyordu. O gittikten sonra oyuncular tekrar nefes alabiliyor ve gülümseyebiliyorlardı. Kendimizi yeniden doğmuş gibi hissettik, çünkü yıllarca sıkılmıştık."

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SIRADA NE VAR? Conte, Tottenham'dan ayrıldıktan sonra serbest kaldı ve şu anda seçeneklerini değerlendiriyor. İtalyan hocanın, eski kulüplerinden Juventus ya da Inter'e dönebileceği bildirildi. Aayrıca Roma da Jose Mourinho'nun yerine Conte'yi göreve getirebilir.