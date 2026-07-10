"Sean Steur, Newcastle United'da başarısız olmaya mahkumdur"

Wim Kieft, Sean Steur’un Newcastle United’da başarılı olacağına inanmıyor; bunu De Telegraaf’taki yeni köşe yazısında belirtiyor. 18 yaşındaki oyuncu, Perşembe günü sürpriz bir şekilde Premier League’e transfer oldu.

Purmerendli oyuncu, 27 milyon karşılığında Newcastle'a transfer oluyor. Kieft, Ajax'ın bu rakamdan memnun olması gerektiğini düşünüyor. “Henüz kendini kanıtlaması gereken bir genç oyuncu için bu rakam oldukça yüksek ve Newcastle United her yıl o kadar çok para kazanıyor ki, transfer ücreti ve maaşın toplamı bu kulüp için bir bahşiş kadar bile değil.”

Kieft, genç orta saha oyuncusunun transferine eleştirel yaklaşmaya devam ediyor. “Tüm taraflar mutlu, ama burada pek çok şey mahvediliyor. Öncelikle Sean Steur. O bir yetenek, büyük bir yetenek, ama hepsi bu kadar. Belki üç kez dikkat çekti ve iki kez maçın kaderini belirledi. Ajax’ta ve Eredivisie’de hâlâ kanıtlaması gereken çok şey var.”

Steur’un, Amsterdam ekibinin A takımında daha fazla süre talep ettiği söyleniyor. Kieft bu konuda oldukça kesin konuşuyor. “Böyle bir talepte bulunamazsınız. Eskiden de olmazdı, bugün de olmaz.” Eski futbolcu, eskiden bu tür talepler nedeniyle ya takımdan ayrılmak zorunda kalırdınız ya da A1 takımına geri gönderilirdiniz diyor.

Kieft, Steur’un çevresine de sert eleştiriler yöneltiyor. “Bu çok küstahça. Özellikle de oyuncu ile birlikte başka bir kulüpten para kazanabileceklerini bildikleri halde. Kulüpler de böyle yetenekli bir oyuncunun bedelsiz olarak kapıdan çıkıp gitmeden önce, en azından bir miktar maddi tazminat alabilmek için onu satmak zorunda kalıyor.”

Köşe yazarı, orta saha oyuncusundan pek bir şey beklemiyor. “Steur, Newcastle United’da başarısız olmaya mahkum, çünkü orada mesele sadece topla ne kadar iyi olduğun değil.” 63 yaşındaki Amsterdamlı, ardından fiziksel güç, hız ve ikili mücadeledeki güç gibi unsurlara dikkat çekiyor ve Steur’un Ajax’ta bile bu konularda zorlandığını belirtiyor.

“O zaman bir gencin Newcastle United’da ne işi var?” diye soruyor. “Steur, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo ya da Kylian Mbappé değil.” Kieft, son olarak net bir tavsiye veriyor. “Ajax’ta Eredivisie’de gelişmek için kendine iki ya da üç sezon daha zaman tanısaydın. O zaman Steur gibi bir oyuncu her zaman muhteşem bir transfer yapabilir ve maddi olarak büyük bir kazanç elde edebilirdi.”