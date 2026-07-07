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Sean SteurIMAGO
Bart DHanis

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Sean Steur, Ajax’ta bir kişinin varlığı nedeniyle Newcastle’a transfer oldu

Transfers
Ajax

Sean Steur, Ajax’ta ilk 11’de yer alacağını garanti etmek istiyordu, ancak Amsterdam kulübü ona bu sözü veremedi. Sky Sports ve De Telegraaf’a göre, Johan Cruijff ArenA’dan ayrılmasının nedeni budur.

Salı sabahı Algemeen Dagblad gazetesi, Steur’un Newcastle United’a transfer olduğunu aniden duyurdu. Orta saha oyuncusu, Ajax’a 27 milyon euro kazandırdı.

Ajax, orta saha oyuncusuyla 2030 ortasına kadar geçerli yeni bir sözleşme üzerinde anlaşmaya varmıştı, ancak o sırada Steur’un babası aniden devreye girdi. O, Jordi Cruijff’in oğlunun yakın geleceğini nasıl gördüğünü öğrenmek istedi.

Cruijff ise Jorthy Mokio’nun sözleşmesinin uzatılması nedeniyle, önümüzdeki sezon için ona ilk 11’de yer alacağına dair bir garanti veremedi. Bu nedenle sözleşme uzatımı gerçekleşmedi.

Bunun üzerine Steur ve ekibi başka seçenekleri değerlendirmeye başladı ve Newcastle'ı tercih etti. Orada, 115 milyon avroya satılan Sandro Tonali'nin boşluğunu doldurması bekleniyor.

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Steur, Ajax’ın A takımında toplam 26 maçta forma giydi. Feyenoord’a karşı oynanan “Klassieker” maçında (1-1) tek bir gol attı.



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