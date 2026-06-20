Manchester United efsanesi Paul Scholes, Brezilyalı yıldız Vinícius Júnior’un 2026 Dünya Kupası’nda Haiti karşısında “Maçın En İyi Oyuncusu” ödülünü almasını eleştirdi.

Samba dansçıları, grup aşamasının ikinci turunda Haiti'yi 3-0 mağlup etmeyi başardı.

İspanyol "AS" gazetesinin aktardığı açıklamalarda Scholes, "Açıkçası, Maçın En İyi Oyuncusu ödülünün Vinícius'a verilmesini anlamıyorum, bunu hiç anlamıyorum. Şu anda soyunma odasında Matheus Cunha'nın yerinde olsaydım, bu konuyla ilgili bazı ciddi sorular sorardım" dedi.

Şöyle devam etti: “Bir oyuncu Dünya Kupası maçında iki gol atıyor, maçın sonucunu doğrudan belirliyor, ama yine de bir şekilde maçın en iyi oyuncusu ödülünü almadan ayrılıyor mu? Bu benim için hiç mantıklı değil.”

Sözlerine şöyle devam etti: “Beni yanlış anlamayın, Vinícius Júnior bu gece çok iyiydi, tehlikeliydi, enerjikti ve maç boyunca rakibe sorunlar çıkardı; bunu kimse inkar edemez. Ancak futbol maçlarını anlar belirler ve bu gecenin en önemli anları Cunha’ya aitti.”

Şöyle devam etti: “Konya iki gol attı ve Brezilya’nın gol ihtiyacı olduğu anda gerekeni yaptı; skor tabelasını doğrudan en çok etkileyen oyuncu oydu. Bana göre, bu tür ödüller işte bunu takdir etmelidir.”

Şöyle devam etti: “Bazen bazı oyuncuların, 90 dakika boyunca sahada gerçekte neler yaşandığı yerine, isimleri, şöhretleri veya popülerlikleri nedeniyle ödülleri kazandığını hissediyorum. Aynı performans, daha az tanınan ve daha düşük forma numarası taşıyan bir oyuncudan gelseydi, bence bu tartışmayı hiç yapmazdık.”

Son olarak şunları söyledi: “Gerçek çok basit: Konya iki gol attı, Brezilya’nın rahat bir galibiyet almasına yardımcı oldu ve bence sahadaki en göze çarpan oyuncuydu. Çok net bir şekilde söyleyeceğim: Vinícius Júnior kupayı kazanmış olabilir, ama maçın gerçek adamı Konya’ydı.”