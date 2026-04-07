Scholes, Manchester United'ı Mazraoui'den ayrılmaya çağırıyor

Manchester United efsanesi Paul Scholes, son açıklamalarıyla geniş çapta tartışma yarattı. Scholes, "Old Trafford"da yaşanacak bir "futbol katliamı"nın sinyallerini verirken, Faslı milli oyuncu Nasser Mazraoui'yi önümüzdeki yaz transfer döneminde takımdan gönderilmesi gerektiğini düşündüğü oyuncular listesine dahil etti.

Bu açıklamalar, "Kırmızı Şeytanlar"ın geçici teknik direktör Michael Carrick'in liderliğinde dikkat çekici bir teknik diriliş yaşadığı bir dönemde geldi. Carrick, takımı İngiltere Premier Ligi'nde üçüncü sıraya taşıdı ve takımın Şampiyonlar Ligi'ne dönüşünü garantilemek üzere.

Mezraoui rüzgârın önünde

"The Good, The Bad & The Football" podcast'ine konuk olan Scholes, mevcut takım kadrosu hakkında alışılmadık bir açık sözlülük sergiledi ve Nasir Mezraoui hakkındaki görüşü kesindi.

Faslı oyuncunun geldiğinden beri gösterdiği taktiksel esnekliğe rağmen, Scholes bu pozisyon dağılımının kulübün büyük hedeflerine hizmet etmediğini düşündü.

Scholes, Mezraoui'nin satılması konusundaki tutumunu şöyle gerekçelendirdi: "Onun tam olarak hangi pozisyonda oynadığını bilmiyorum; bazen sağ stoper olarak kullanıldı. Onun mevcut takım sistemine uygun olduğunu düşünmüyorum ve belki de daha spesifik seçeneklere yer açmak için ayrılma zamanı gelmiştir."

Gözlemciler, Scholes'un vizyonunun fiziksel güç ve katı bir hızla karakterize edilen bir savunma kurma arzusunu yansıttığını düşünüyor. Bu da onu, Harry Maguire (sözleşmesini yenileyen), Lennie Yoro ve Patrick Dorgu gibi diğer isimlerin de ayrılmasını talep etmeye itti.

Gidecekler listesindeki sekiz isim

Scholes'un eleştirileri Mezraoui ile sınırlı kalmadı, Premier Lig veya Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu için rekabet edebilecek seviyede olmadığını düşündüğü uzun bir oyuncu listesini de kapsadı.

Önerilen "ayrılacaklar" listesi şunları içeriyordu:

Defans: Nasir Mezraoui, Harry Maguire, Leni Yoro, Patrick Dorgu ve Luke Shaw (tekrar eden sakatlıkları nedeniyle).

Orta saha ve forvet: Casemiro (ayrılacağını doğruladı), Mason Mount, Manuel Ogarti ve Joshua Zirkzee.

Kaleci pozisyonunda istikrar

Buna karşılık, Cal Scholes genç kaleci Sene Laminz'i övdü ve onu, Andre Onana ile yaşanan zorlu dönemin ardından sonuçların istikrar kazanmasında gerçek bir dönüm noktası olarak değerlendirdi.

Ayrıca, Matijas de Ligt'in savunmanın temel direği olarak kalması gerektiğini vurguladı ve onu Maguire'a kıyasla gelecek için en uygun seçenek olarak gördü.

