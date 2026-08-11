Manchester United efsanesi Paul Scholes, Arjantinli savunmacıyı "deli" ve "tam bir palyaço" olarak nitelendirmesine rağmen, eski kulübünü Atletico Madrid'in önüne geçerek Tottenham kaptanı Cristian Romero'yu kadrosuna katmaya teşvik etti.

28 yaşındaki Arjantinli savunmacının, Atletico Madrid'e katılmak için yeşil ışığı almasının ardından bu yaz Tottenham'dan ayrılması bekleniyor. Kuzey Londra ekibiyle yoğun görüşmeler yürüten İspanyol kulübünü, müzakerelerde yalnızca birkaç milyonluk bir fark ayırıyor.

Bu sırada Manchester United, yeni sezon başlamadan önce Michael Carrick'in kadrosunu güçlendirmek için hevesle yeni seçenekler arıyor. United, geçen sezon Premier Lig'de üçüncü olmasının ardından bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek.

Scholes, Romero'nun Tottenham'daki savunmadaki atılgan ve disiplinsiz tarzını eleştirdi ancak şaşırtıcı biçimde Manchester United'ı, oyuncuyu Atletico Madrid'in önüne geçerek kapmaya çağırdı.

"The Good, The Bad and The Football" adlı podcast'te Manchester United'ın olası transfer hedeflerini tartışırken şunları söyledi: "Bu birine güleceksiniz. Tottenham'dan Cristian Romero."

"Daily Mail" gazetesinin aktardığına göre sözlerine şöyle devam etti: "Bunun saçma göründüğünü biliyorum ama sanırım ondan hoşlanıyorum. Bence deli. Çok iyi bir savunmacı ama bazı aptallıklar yapıyor. Kelimenin tam anlamıyla bir palyaço."

Ve ekledi: "Gerçekten çok sevilen bir savunmacı gibi görünüyor. Bunun tuhaf geleceğini biliyorum ama bence Old Trafford taraftarları onu sever."

Scholes, Manchester United'ın gelecekte ilerlemeyi planlıyorsa özellikle stoper mevkisini güçlendirmesi gerektiğini düşünüyor.

Sözlerine şöyle devam etti: "Bence ele alınması gereken en önemli mevki muhtemelen stoper. Premier Lig'de güvenilir savunmacılara ihtiyacınız var. Maçların çoğunda oynayacak kadar fiziksel olarak formda olmaları daha iyi olur."

Açıklamalarını şöyle tamamladı: "Harry Maguire öyle değil ama Martinez çok fazla sakatlık yaşıyor. Çok umut vaat eden bir yetenek olduğunu düşündüğüm genç Ayden Heaven var elimizde ama o hâlâ hatalar yapacak. Yaşı küçük."