Manchester United efsanesi İngiliz Paul Scholes, yarın Çarşamba akşamı İngiltere ile Arjantin arasında oynanacak Dünya Kupası yarı final maçında “büyük bir kargaşa” yaşanacağını öngörüyor ve maçın son derece heyecanlı geçeceğini ve yedi golle sona ereceğini belirtiyor.

İngiltere milli takımı, Norveç'i 2-1 yenerek Dünya Kupası yarı finaline yükselirken, Arjantin ise İsviçre'yi 3-1 mağlup ederek aynı aşamaya ulaştı.

Scholes, ne İngiltere ne de Arjantin’den çok etkilenmiş görünmüyor, ancak Alman teknik direktör Thomas Tuchel’in elindeki kadroyu Arjantinli meslektaşı Lionel Scaloni’ninkine tercih ediyor.

Manchester United efsanesi, yarı final maçının aslında “50-50” bir maç olduğunu düşünüyor, ancak yedi golün atılacağı heyecan verici bir maçta İngiltere’nin Arjantin’i yeneceğini öngörüyor.

Bununla birlikte, Scholes, Dünya Kupası'nda zaferin "Üç Aslanlar" için ulaşılması zor olabileceğini düşünüyor; çünkü her iki takım da Pazar günkü finale kalırsa, İngiltere'nin turnuvanın en büyük favorisi olan Fransa'yı yenebileceğini öngöremiyor.

İngiliz “Metro” gazetesinde yer alan açıklamalarında Scholes şöyle dedi: “İngiltere ve Arjantin’in turnuva seyri birbirine çok benziyordu. Her iki takımın da çok iyi oynadığını düşünmüyorum, ancak maçları geçmeyi başardılar.”

Şöyle devam etti: “Bence en önemli şey ve Arjantin’in en büyük avantajı, bunu daha önce başarmış olmaları ve turnuvalardaki bu büyük maçları nasıl kazanacaklarını bilmeleri. Biz bunu henüz kanıtlayamadık.”

Şöyle devam etti: “Heyecanlı, hatta kaotik bir maç olacak. Her iki takım için de 4-3’lük bir skorla bitebilir ve sarı ve kırmızı kartlar da olacaktır. Arjantin yenilirse herkes tekmelemeye başlayacak, bu kesin. Onlara karşı yenilgi ise felaket olur.”

Sözlerine şöyle devam etti: “Arjantin ve İspanya’yı yenebileceğimizi düşünüyorum, ancak Fransa’yı yenebileceğimizden emin değilim. İspanya’nın Fransa’yı yenmesi gerektiğini düşünüyorum (diğer yarı final maçı).”

Şöyle devam etti: “Yarı finaldeki şanslarımızın eşit olduğunu düşünüyorum, tıpkı yazı tura atmak gibi. Arjantin, tecrübesi nedeniyle favori olabilir, ancak Lionel Messi’nin varlığını da hesaba katsak bile bizim oyuncu kadromuzu daha çok beğeniyorum.”

Ve sözlerini şöyle tamamladı: “İngiltere’nin 4-3 kazanacağını tahmin ediyorum. Tam bir kaos olacak, kırmızı kartlar ve her şey olacak, her şey kontrolden çıkacak.”