Manchester United efsanesi Paul Scholes, Arjantinli savunmacıyı "deli" ve "tam bir palyaço" olarak nitelendirmesine rağmen, eski kulübünü Tottenham'ın kaptanı Cristian Romero'yu Atletico Madrid'den önce kadrosuna katmaya teşvik etti.

28 yaşındaki Arjantinli savunmacının, Atletico Madrid'e katılmak için yeşil ışık almasının ardından bu yaz Tottenham'dan ayrılması bekleniyor. Atletico Madrid, Kuzey Londra ekibiyle yoğun görüşmeler yürütüyor ve müzakerelerde iki taraf arasındaki fark yalnızca birkaç milyondan ibaret.

Bu arada Manchester United, geçen sezon Premier Lig'de üçüncü sırada yer alarak katılmaya hak kazandığı Şampiyonlar Ligi öncesinde yeni sezon başlamadan Michael Carrick'in kadrosunu güçlendirmek için istekli bir şekilde yeni seçenekler arıyor.

Scholes, Romero'nun Tottenham'daki savunmadaki pervasız ve disiplinsiz tarzını eleştirdi ancak şaşırtıcı bir şekilde Manchester United'ı oyuncuyu Atletico Madrid'den önce kapmaya çağırdı.

"The Good, The Bad & The Football" podcast'inde Manchester United'ın olası transfer hedeflerini tartışırken şöyle konuştu: "Bu, güleceğiniz bir isim. Tottenham'dan Cristian Romero."

"Daily Mail" gazetesinin aktardığına göre sözlerine şöyle devam etti: "Bunun saçma göründüğünü biliyorum ama sanırım onu beğeniyorum. Bence deli biri. Çok iyi bir savunmacı ama bazı aptalca şeyler yapıyor. Kelimenin tam anlamıyla bir palyaço."

Ve ekledi: "Gerçekten çok sevilen bir savunmacı gibi görünüyor. Bunun tuhaf görünebileceğini biliyorum ama bence Old Trafford taraftarı onu çok sever."

Scholes, Manchester United'ın geleceğe yönelik ilerleme planlıyorsa özellikle stoper mevkisini güçlendirmesi gerektiğine inanıyor.

Şöyle devam etti: "Bence ele alınması gereken en önemli mevki muhtemelen stoper. Premier Lig'de güvenilir savunmacılara ihtiyacınız var. Maçların büyük çoğunluğunda oynayabilecek kadar fiziksel olarak formda olmaları da tercih edilir."

Sözlerini şöyle tamamladı: "Harry Maguire böyle değil ama Martinez çok fazla sakatlık yaşıyor. Genç Ayden Heaven'ımız var, ki bence çok umut vadeden bir yetenek, ama yine de hatalar yapacak. Yaşı küçük."