Scherer, Mısır-Arjantin maçındaki hakem kararındaki çelişkiyi ortaya koyuyor

İngiliz futbol efsanesi Alan Shearer, Mısır ile Arjantin arasında 2026 Dünya Kupası son 16 turunda oynanan maçta yaşanan hakem kararlarını eleştirenler arasına katıldı. Bu, Mısır milli takımının bir golünün iptal edilmesinin yol açtığı tartışmanın ardından gerçekleşti.

Mısır milli takımı, Fransız hakem François Litxer’in tartışmalı kararları arasında 2-0’lık üstünlüğünü koruyamayıp 2-3 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

Shearer’ın yorumu, BBC’nin hakemlik uzmanı Dale Johnson’ın, Mısır’ın iptal edilen golünün turnuva boyunca izlenen hakemlik yaklaşımıyla çeliştiğini belirten tweet’ine yanıt olarak geldi.

Johnson şöyle yazmıştı: “Mısır’ın golünün iptal edilmesi, bu Dünya Kupası maçlarının yönetilme şekliyle hiç uyuşmuyor. Turnuva boyunca ufak temaslar görmezden gelinirken, çok hafif bir forma çekmesi nedeniyle video yardım sistemi incelemesinin ardından bir golün iptal edilmesi kabul edilemez.”

Shearer de bu görüşe katılarak, hakem kararlarının tutarsızlığını eleştirdi ve şöyle dedi: “Ya her iki durum da faul olarak değerlendirilir ya da hiçbiri faul olarak değerlendirilmez. Ancak bize VAR’ın maçları yeniden hakemlik yapmayacağı söylenmişti.”

Shearer, Mısır'ın Mustafa Zico'nun golünün Marwan Attia'ya yapılan faul gerekçesiyle iptal edilmesine ve ayrıca Firavunlar'ın penaltı hakkı konusunda şüpheler olmasına rağmen Enzo Fernández'in üçüncü golünün geçerli sayılmasına işaret ediyor.

Scherer’in açıklamaları, Mısır tarafında geniş çaplı itirazların ardından geldi. Oyuncular ve teknik ekip, hücumda bir faul olduğunu öne sürerek Arjantin’in beraberlik golünün sayılmasına itiraz ederken, Mısır’ın bir golü ise hücumun başlangıcında hakemin faul olarak değerlendirdiği bir temas nedeniyle video hakeminin müdahalesi sonucu iptal edilmişti.

Maçtaki hakemlik tartışmaları, video teknolojisinin kullanılmasıyla ilgili kriterlere yönelik eleştirileri yeniden gündeme getirdi. Turnuva boyunca kararların tutarlılığını sağlamak için benzer durumların yorumlanmasında tekdüzelik sağlanması gerektiği yönünde talepler yükseldi.