Schalke'li futbolcular alacaklarından vazgeçti

Bundesliga ekibi Schalke'de A takım futbolcuları, kulübe destek amacıyla 30 Haziran'a kadar alacaklarından vazgeçti.

04 Sportif Direktörü Jochen Schneider, kulübün internet sitesi aracılığıyla yaptığı açıklamada yönetim olarak koronavirüsün neden olduğu krizin etkilerini futbolcularla görüştüklerini ve futbolculardan da tam destek aldıklarını söyledi.

Schneider, "Maalesef koronavirüs hepimizi olumsuz etkiliyor. Böyle zamanlarda birbirimize destek olmamız gerekiyor. Oyuncularımız da büyük bir sorumluluk alarak kulübümüze ne kadar bağlı olduklarını gösterdiler. Biz Schalke 04 olarak iyi günde olduğu gibi kötü günde de birlikte olacağımızı gösterdik" ifadelerini kullandı.

Futbolcuların 30 Haziran'a kadar alacaklarından vazgeçtiğini duyuran Schneider, bu kararın kulübün nakit akışına önemli katkısı olacağını kaydetti.