Schalke 5 değişiklik yaparak tarihe geçti

Schalke 04, koronavirüs salgını sonrası geçici olarak gelen 5 oyuncu değişikliği hakkını kullanarak tarihe geçti.

Geçtiğimiz günlerde Kulüpler Birliği (DFL), koronavirüs salgını sebebiyle iki aylık verilen aranın ardından 16 Mayıs'ta geri dönen 'da her takıma 3 yerine 5 oyuncu değişikliği yapma hakkı verildiğini duyurmuştu. Daha önce de Uluslararası Futbol Birliği Kurulunun (IFAB) bu yöndeki bir öneriyi kabul ettiğini açıklamıştı.

Bu haktan faydalanan ilk takım ise 'da 4-0 mağlup olan oldu.

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87. dakikada Jonjoe Kenny yerini Timo Becker'e bırakırken Schalke 04 beşinci oyuncu değişiklik hakkını da kullandı. Schalke, 5 oyuncu değiştiren ilk Bundesliga ekibi olarak tarihe geçti.

Totalde, 16 Mayıs Cumartesi günü oynanan 16:30 maçlarının üçünde de bu 5 değişiklik hakkı kullanıldı. karşısında Paderborn, Schalke'den 1 dakika sonra beşinci değişikliğini yaptı. Aynı şekilde de 5 değişikliğin hepsinden faydalandı.