Schalke 5 değişiklik yaparak tarihe geçti
Geçtiğimiz günlerde Almanya Kulüpler Birliği (DFL), koronavirüs salgını sebebiyle iki aylık verilen aranın ardından 16 Mayıs'ta geri dönen Bundesliga'da her takıma 3 yerine 5 oyuncu değişikliği yapma hakkı verildiğini duyurmuştu. Daha önce de Uluslararası Futbol Birliği Kurulunun (IFAB) bu yöndeki bir öneriyi kabul ettiğini açıklamıştı.
Bu haktan faydalanan ilk takım ise Borussia Dortmund'da 4-0 mağlup olan Schalke oldu.
87. dakikada Jonjoe Kenny yerini Timo Becker'e bırakırken Schalke 04 beşinci oyuncu değişiklik hakkını da kullandı. Schalke, 5 oyuncu değiştiren ilk Bundesliga ekibi olarak tarihe geçti.
Totalde, 16 Mayıs Cumartesi günü oynanan 16:30 maçlarının üçünde de bu 5 değişiklik hakkı kullanıldı. Fortuna Düsseldorf karşısında Paderborn, Schalke'den 1 dakika sonra beşinci değişikliğini yaptı. Aynı şekilde Hertha Berlin de 5 değişikliğin hepsinden faydalandı.