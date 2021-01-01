Schalke 04'ün Türk gençleri: Mehmet Can, Kerim ve Can

Schalke 04'te Mehmet Can Aydın ve Can Bozdoğan, Freiburg'a karşı ilk 11'de yer alırken Kerim Çalhanoğlu ise yedekler arasındaydı.

Almanya Bundesliga'nın 2020/2021 sezonundaki en büyük hayal kırıklarından birini Schalke 04 yaşıyor. Ligde 29 hafta 2 galibiyet alabilen mavi - beyazlılar, son olarak deplasmanda Freiburg'a 4-0 mağluğ oldu.

Teknik Direktör Dimitrios Grammozis, bu karşılaşmada 3 Türk oyuncuya şans verdi.

Takımın en önemli isimlerinden biri olan ve Almanya Milli Takımı'nı seçen Suat Serdar'ın dışında Mirkan Can Aydın ve Can Bozdoğan sahaya ilk 11'de çıktı.

Hakan Çalhanoğlu'nun kuzeni Kerim Çalhanoğlu ise maça yedek kulübesinde başladı ve oyuna dahil olmadı.

Mehmet Can Aydın ve Can Bozdoğan'ın performansı nasıldı?

İki isim de karşılaşmaya ilk 11'de başladı. 19 yaşındaki Mehmet Can Aydın, 90 dakika sahada kaldı ve 55 kez topla buluştu. % 63 isabetli pas oranıyla oynayan genç oyuncu, iki kez top kapmayı başardı.

İki kez de hava topu mücadelesinden galip çıkan Mehmet Can, beş kez ikili mücadele kazandı. Üç kez topu tehlike bölgesinden uzaklaştıran başarılı oyuncu rakiplerine iki kez faul yaptı.

Can Bozdoğan da Freiburg karşısında sahaya 11'de çıktı. 56 dakika görev yapan 20 yaşındaki oyuncu, 35 kez topla buluştu. & 76.5 pas isabetiyle oynayan genç oyuncu, iki kez top kaparken, dört kez de ikili mücadele kazandı.

Bir kez hava topu mücadelesi kazanan başarılı oyuncu, topu tehlike bölgesinden de bir kez uzaklaştırdı.

Bu sezon ne yaptılar?

Mehmet Can Aydın, bu sezon Schalke 04 formasıyla, Bundesliga'da 3 maçta görev yaptı. Can Bozdoğan ise, 13 maçta forma giydi ve iki asiste imza attı. Kerim Çalhanoğlu ise, 4 kez şans buldu.

Schalke 04, Bundesliga'da gelecek deplasmanda Arminia Bielefeld'e konuk olacak.