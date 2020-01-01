Schalke 04, Gonçalo Paciencia'yı kiraladı

Bundesliga takımlarından Schalke 04, Eintracht Frankfurt’tan Portekizli futbolcu Gonçalo Paciencia’yı kiralık olarak kadrosuna dahil etti.

Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, forvet oyuncu Paciencia’nın satın alma opsiyonuyla bir sezonluğuna kiralandığı belirtildi.

04 Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Jochen Schneider, 26 yaşındaki Gonçalo Paciencia’yı transfer etmelerinden dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, Paciencia’nın özellikle karşılaşmaların son bölümünde Schalke takımını gol yollarında daha tehlikeli kılacağını bildirdi.

2018’de takımından ’ta transfer olan Paciencia, Alman takımında 61 maçta forma giydi ve 15 gol attı.

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Paciencia, Milli Takımı'nda da 2 maçta 1 gol kaydetti.