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Yardımcı olanlar:

Schalke 04 - Bayern Münih Bundesliga maç önizlemesi

Bundesliga
Bundesliga II
Bayern Münih
Schalke 04
H. Kane
M. Olise
I. Saibari

Bundesliga'da Schalke ile Bayern Münih arasındaki maçın kapsamlı ön izlemesi. Taktikleri, takım haberlerini, transferleri ve daha fazlasını ele alıyoruz.

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Bundesliga - Hafta 2
VELTINS-Arena

Schalke 04 - Bayern Münih maçı 5 Eylül 2026'da EST ile 12:30'da, GMT ile 17:30'da başlayacak.

Bayern, Schalke karşısındaki baskın serisini sürdürmeyi hedefliyor

Bayern Münih, son yıllarda Schalke karşısında istediği sonuçları aldı ve bu seriyi uzatabileceklerine güveniyor.

1. hafta özeti

Üst lige dönüşünün ardından Schalke için şu ana kadar zorlu bir süreç yaşandı. Sezonun ilk maçında Augsburg'a 3-0 yenildiler ve sıradaki sınavları ise hayal edilebilecek en zoru: Stuttgart karşısında şampiyonluk savunmasına 5-1'lik galibiyetle başlayan dev Bayern Münih ile karşılaşma.

FC Bayern München v VfB Stuttgart - Bundesliga 2026/27Getty Images

Öne çıkan oyuncular ve istatistikler

Schalke, şampiyonu ağırlarken Bosnalı golcü Edin Dzeko tecrübesine büyük ölçüde yaslanacak. Ev sahibi ekip, Bayern ile oynadığı son 12 maçın tamamını toplamda 42-2'lik skorla kaybetti. İnanılmaz şekilde Harry Kane, Bayern'in sezon açılışında Stuttgart'ı 5-1 yendiği maçta gol atamadı. Joshua Kimmich iki asist yaparken, yaz transferi Ismael Saibari de aynı sayıya ulaştı.

FC Bayern München v VfB Stuttgart - Bundesliga 2026/27Getty Images

Muhtemel 11'ler

Schalke (3421): Karius; Becker, Katic, Kurucay; Ljubicic, El-Faouzi, Schallenberg, Becker; Adamu, Aouchiche; Sylla.

Bayern (4231): Neuer; Laimer, Upamecano, Kim, Davies; Kimmich, Pavlovic; Olisa, Brown, Diaz; Kane.

Takım haberleri ve kadrolar

Schalke 04 vs Bayern Münih Muhtemel kadrolar

Schalke 04 crest
Schalke 04
S04
Diziliş
Bayern Münih crest
Bayern Münih
FCB
Bayern Münih crest
Bayern Münih
FCB

Teknik direktör

  • M. Muslic

Schalke, Bryan Lasme ve Adrian Gantenbein'den sakatlıkları nedeniyle yoksun olarak bu maça çıkacak, Ron Schallenberg ise cezalı. Bu aşamada Muslic'in doğrulanmış bir muhtemel 11'i yok ve daha fazla güncellemenin maç saatine yakın gelmesi bekleniyor.

Bayern'in sakatlık listesinde Tarek Buchmann, Serge Gnabry ve Jamal Musiala yer alıyor, Kompany ise herhangi bir cezalı oyuncu açıklamadı. Musiala, nörolojik bir durum nedeniyle sezon öncesi hazırlık maçları sırasında yere yığılmasından bu yana forma giyemiyor, ancak haberler ilacının ayarlandığını ve dönüşünün yakında olabileceğini gösteriyor. Gnabry'nin nisan ayında yaşadığı bir sakatlıktan dönüş süreci de ilerliyor. Bayern'in bu aşamada doğrulanmış bir ilk 11'i bulunmuyor.

Form durumu

S04

S04 - Form

HES
K0-5
ATA
K0-3
RMA
K0-3
HAL
K2-5
FCA
K3-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
10/11
2,5 golün üzerindeki maçlar
5/5
Her iki takım da gol attı
1/5
FCB

FCB - Form

AVL
K2-1
RBL
K3-1
HDH
K2-4
BVB
K1-2
VFB
K5-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
16/6
2,5 golün üzerindeki maçlar
5/5
Her iki takım da gol attı
5/5

Schalke'nin son beş maçında iki galibiyet ve üç mağlubiyet çıktı; takım altı gol atarken kalesinde 11 gol gördü. Son maçları, 30 Ağustos'ta Augsburg karşısında alınan 3-0'lık Bundesliga yenilgisi oldu. Bu süreçte sezon öncesinde Real Madrid ve Atalanta'ya karşı art arda 0-3'lük mağlubiyetler de yaşadılar. Galibiyetler ise DFB-Pokal'da Hallescher FC karşısında uzatmalardan sonra gelen 5-2'lik sonuç ve hazırlık maçında Hessen Kassel karşısında alınan 5-0'lık zaferdi.

Bayern'in son beş maçı beşte beş galibiyetle sonuçlandı; takım 16 gol atıp 3 gol yedi. Son sonuçları, 28 Ağustos'ta VfB Stuttgart karşısında alınan 5-1'lik Bundesliga galibiyetiydi. Ayrıca Süper Kupa'da Borussia Dortmund'u 2-1 yendiler ve sezon öncesinde FC Heidenheim, RB Leipzig ve Aston Villa karşısında da galibiyet aldılar. Bayern, tüm kulvarlarda oynadığı son beş maçın hiçbirini kaybetmedi.

İkili rekabet

Kafa Kafaya

Schalke 04ÇizimBayern Münih
0
0
5
Bundesliga
Bayern Münih badge
Bayern Münih
FCB
6
Schalke 04 badge
Schalke 04
S04
0
MS
Bundesliga
Schalke 04 badge
Schalke 04
S04
0
Bayern Münih badge
Bayern Münih
FCB
2
MS
Bundesliga
Schalke 04 badge
Schalke 04
S04
0
Bayern Münih badge
Bayern Münih
FCB
4
MS
Bundesliga
Bayern Münih badge
Bayern Münih
FCB
8
Schalke 04 badge
Schalke 04
S04
0
MS
DFB Kupası
Schalke 04 badge
Schalke 04
S04
0
Bayern Münih badge
Bayern Münih
FCB
1
MS
0Attığı Gol21
Maç 2.5 üstü golle bitti3/5
Her iki takım da gol attı0/5

Bu kulüpler arasındaki son karşılaşma, 13 Mayıs 2023'te Allianz Arena'da oynanan Bundesliga maçında Bayern'in 6-0 kazandığı mücadeleydi. Kayıtlara geçen son beş karşılaşmada Bayern dört galibiyet aldı, Schalke ise hiç kazanamadı. Bayern'in kazanmadığı bir maç olarak belirtilen tek karşılaşma, Mart 2020'deki bir DFB-Pokal eşleşmesinde geldi, onu da Bayern 1-0 kazandı. Bayern bu beş maçta toplam 21 gol attı ve hiç gol yemedi.

Puan durumu

#PKBKFA+/-PuanForm
1
Bayern MünihBayern MünihFCB
110051+43
K
2
FreiburgFreiburgSCF
110041+33
K
3
AugsburgAugsburgFCA
110030+33
K
4
RB LeipzigRB LeipzigRBL
110030+33
K
5
DortmundDortmundBVB
110020+23
K
6
ElversbergElversbergELV
110032+13
K
7
FC KölnFC KölnKOE
110032+13
K
8
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
10103301
B
9
Union BerlinUnion BerlinFCU
10103301
B
10
Mainz 05Mainz 05M05
10100001
B
11
PaderbornPaderbornSCP
10100001
B
12
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
100123-10
K
13
HoffenheimHoffenheimTSG
100123-10
K
14
Hamburger SVHamburger SVHSV
100102-20
K
15
Werder BremenWerder BremenSVW
100114-30
K
16
MönchengladbachMönchengladbachBMG
100103-30
K
17
Schalke 04Schalke 04S04
100103-30
K
18
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
100115-40
K
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Europa Conference League Qualification
Küme Düşme Play-off
Küme Düşme

Güncel Bundesliga tablosunda Bayern Münih ilk sırada yer alırken Schalke 04 ise 17. basamakta bulunuyor.

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