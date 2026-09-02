Schalke 04 - Bayern Münih Bundesliga maç önizlemesi

Bundesliga - Hafta 2 5 Eyl 2026 - 12:30 VELTINS-Arena

Schalke 04 - Bayern Münih maçı 5 Eylül 2026'da EST ile 12:30'da, GMT ile 17:30'da başlayacak.

Bayern, Schalke karşısındaki baskın serisini sürdürmeyi hedefliyor

Bayern Münih, son yıllarda Schalke karşısında istediği sonuçları aldı ve bu seriyi uzatabileceklerine güveniyor.

1. hafta özeti

Üst lige dönüşünün ardından Schalke için şu ana kadar zorlu bir süreç yaşandı. Sezonun ilk maçında Augsburg'a 3-0 yenildiler ve sıradaki sınavları ise hayal edilebilecek en zoru: Stuttgart karşısında şampiyonluk savunmasına 5-1'lik galibiyetle başlayan dev Bayern Münih ile karşılaşma.

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Öne çıkan oyuncular ve istatistikler

Schalke, şampiyonu ağırlarken Bosnalı golcü Edin Dzeko tecrübesine büyük ölçüde yaslanacak. Ev sahibi ekip, Bayern ile oynadığı son 12 maçın tamamını toplamda 42-2'lik skorla kaybetti. İnanılmaz şekilde Harry Kane, Bayern'in sezon açılışında Stuttgart'ı 5-1 yendiği maçta gol atamadı. Joshua Kimmich iki asist yaparken, yaz transferi Ismael Saibari de aynı sayıya ulaştı.

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Muhtemel 11'ler

Schalke (3421): Karius; Becker, Katic, Kurucay; Ljubicic, El-Faouzi, Schallenberg, Becker; Adamu, Aouchiche; Sylla.

Bayern (4231): Neuer; Laimer, Upamecano, Kim, Davies; Kimmich, Pavlovic; Olisa, Brown, Diaz; Kane.

Takım haberleri ve kadrolar

Schalke, Bryan Lasme ve Adrian Gantenbein'den sakatlıkları nedeniyle yoksun olarak bu maça çıkacak, Ron Schallenberg ise cezalı. Bu aşamada Muslic'in doğrulanmış bir muhtemel 11'i yok ve daha fazla güncellemenin maç saatine yakın gelmesi bekleniyor.

Bayern'in sakatlık listesinde Tarek Buchmann, Serge Gnabry ve Jamal Musiala yer alıyor, Kompany ise herhangi bir cezalı oyuncu açıklamadı. Musiala, nörolojik bir durum nedeniyle sezon öncesi hazırlık maçları sırasında yere yığılmasından bu yana forma giyemiyor, ancak haberler ilacının ayarlandığını ve dönüşünün yakında olabileceğini gösteriyor. Gnabry'nin nisan ayında yaşadığı bir sakatlıktan dönüş süreci de ilerliyor. Bayern'in bu aşamada doğrulanmış bir ilk 11'i bulunmuyor.

Form durumu

Schalke'nin son beş maçında iki galibiyet ve üç mağlubiyet çıktı; takım altı gol atarken kalesinde 11 gol gördü. Son maçları, 30 Ağustos'ta Augsburg karşısında alınan 3-0'lık Bundesliga yenilgisi oldu. Bu süreçte sezon öncesinde Real Madrid ve Atalanta'ya karşı art arda 0-3'lük mağlubiyetler de yaşadılar. Galibiyetler ise DFB-Pokal'da Hallescher FC karşısında uzatmalardan sonra gelen 5-2'lik sonuç ve hazırlık maçında Hessen Kassel karşısında alınan 5-0'lık zaferdi.

Bayern'in son beş maçı beşte beş galibiyetle sonuçlandı; takım 16 gol atıp 3 gol yedi. Son sonuçları, 28 Ağustos'ta VfB Stuttgart karşısında alınan 5-1'lik Bundesliga galibiyetiydi. Ayrıca Süper Kupa'da Borussia Dortmund'u 2-1 yendiler ve sezon öncesinde FC Heidenheim, RB Leipzig ve Aston Villa karşısında da galibiyet aldılar. Bayern, tüm kulvarlarda oynadığı son beş maçın hiçbirini kaybetmedi.

İkili rekabet

Bu kulüpler arasındaki son karşılaşma, 13 Mayıs 2023'te Allianz Arena'da oynanan Bundesliga maçında Bayern'in 6-0 kazandığı mücadeleydi. Kayıtlara geçen son beş karşılaşmada Bayern dört galibiyet aldı, Schalke ise hiç kazanamadı. Bayern'in kazanmadığı bir maç olarak belirtilen tek karşılaşma, Mart 2020'deki bir DFB-Pokal eşleşmesinde geldi, onu da Bayern 1-0 kazandı. Bayern bu beş maçta toplam 21 gol attı ve hiç gol yemedi.

Puan durumu

Güncel Bundesliga tablosunda Bayern Münih ilk sırada yer alırken Schalke 04 ise 17. basamakta bulunuyor.