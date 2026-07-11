Scaloni: Ne yazık ki Dünya Kupası finalini İspanya ya da Fransa kaybedecek

Arjantin teknik direktörü Lionel Scaloni, 2026 Dünya Kupası yarı finalinde İspanya ile Fransa’nın karşılaşmasının, Dünya Kupası için erken bir final niteliğinde olduğunu vurguladı.

Arjantin teknik direktörü, maçla ilgili basın toplantısında şunları söyledi: “Aynı kadroyu tekrar mı kullanacağım? Bunu daha önce birçok kez yaptım ve aynı ilk 11’i sahaya sürmem de olası. Son maçta yaşanan çılgınlığa rağmen, takım oyun açısından iyi işler çıkardı ve performansından memnun kaldım.”

Lamine Yamal’ın Fransa ile İspanya karşılaşmasını “erken bir final” olarak nitelendirdiği açıklamalarına ilişkin Scaloni ise şöyle yorumladı: “İspanya ve Fransa kesinlikle büyük takımlar ve Lamine Yamal bu tanımlamada haklı. Bu, erken bir final niteliğinde bir karşılaşma ve ne yazık ki bu iki takımdan sadece biri bir sonraki tura yükselecek.”

Scaloni, beş yıl önce takımının 2021 Copa América şampiyonluğunu kazanmasını hatırlatarak bunu büyük bir olumlu dönüm noktası olarak nitelendirdi ve şöyle dedi: “O zamandan beri lehimize açık ve net bir dönüşüm yaşandı. O final maçını kazanmak, bu nesle inanılmaz bir moral ve psikolojik destek sağladı. Şampiyonluğun herkes için, özellikle de daha önceki turnuvalarda defalarca denemiş olan genç oyuncular için bir nefes alma fırsatı olduğunu hatırlıyorum. O, o dönemde COVID salgınıyla ilgili koşullar nedeniyle harika ve yoğun duygular uyandıran bir olaydı; gerçekten inanılmazdı.”

Takım kadrosunda yaptığı değişiklikler ve rotasyonlar hakkında teknik direktör şunları söyledi: “Yaptığımız değişiklikler, takımın gelişip iyileşebileceğini düşündüğümüz için gerçekleşti. Şimdi Leandro Paredes’in katılımıyla takımın top dolaşımı ve top hakimiyeti iyileşti; rakip takımın sahasında daha fazla varlık gösterir hale geldik. Bazı zorluklarla karşılaştığımız için bazı ayarlamalar yaptık. Kampın başında, belki bazılarının hayal bile edemeyeceği bazı nedenlerden dolayı durum daha karamsar görünüyordu. Bugün ise bunu aştığımızı söyleyebilirim ve işte burada, güçlü bir şekilde rekabete devam ediyoruz."

Scaloni, bir sonraki rakibi İsviçre Milli Takımı hakkında konuşarak, ona tam saygı duyduğunu vurguladı ve şöyle dedi: “Hiçbir rakip bir diğerine benzemez ve kolay bir rakip yoktur; bunu çok iyi biliyoruz ve hesaba katıyoruz. Bana göre İsviçre çok iyi bir takım ve en iyi milli takımlarla rekabet ediyor. Her zaman güçlü bir performans sergiliyor ve Dünya Kupası’nda köklü bir geleneğe sahip. Tecrübeli ve fiziksel gücüyle öne çıkan oyunculara sahip. Zorlu bir karşılaşma olacak ve tüm rakiplerimiz gibi onlara da saygı duyuyoruz. Özellikle Kolombiya milli takımı muazzam bir performans sergiliyordu ve herkes onun bu turda bizimle birlikte olacağını düşünüyordu, ancak İsviçre onu geçmeyi başardı ve eledi.”

Arjantin milli takımıyla bırakmak istediği miras hakkında ise Scaloni şunları söyledi: “Bu takımın, azla yetinmeyen ve asla pes etmeyen bir sistem olarak anılmasını ve Arjantinli taraftarların takımı bu şekilde görmesini isterim. Çünkü milli takım bizim için tutkuyu temsil ediyor; herkese, sanki yedi yaşındaki bir çocuk gibi sokaklarda oynarkenki o tutkulu ruhla oynadığını kanıtlamak… İşte bu, bu takımın geride bırakacağını düşündüğüm mirastır.”