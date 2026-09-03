Scaloni, Messi'nin emekliliği sonrası Arjantin'i endişelendirdi

Arjantin Milli Takımı bilinmez bir döneme giriyor. Efsane Lionel Messi'nin milli takımı bırakması, tangocuların tarihinde bir dönüm noktası oluşturuyor.

AS gazetesi, Arjantin Milli Takımı'nın önümüzdeki zorluklarla yüzleşmek zorunda kalacağını ve bunların başında da teknik direktörü Lionel Scaloni'nin geleceğini netleştirmek olduğunu belirtti.

Messi'nin milli takımı bırakmasının ardından Scaloni, tangocuların ana projesinin merkezi hâline geldi. Arjantin, teknik direktörün A Milli Takım'daki görevinin sonunun da yakın olmasından endişe ediyor. Bu nedenle Arjantin Federasyonu, onun sözleşmesini yenilemeyi arzuluyor.

"Aralık ayına kadar devam edeceğim, ardından federasyon başkanıyla konuşacağım. Fikir, durup biraz dinlenmek." Scaloni, Dünya Kupası finalinin ardından düzenlenen basın toplantısında böyle konuşmuştu ve bu açıklama son derece şok edici bir etki bırakmıştı.

Birkaç gün sonra, teknik direktörün ve teknik ekibinin projeyi bir sonraki Copa América'ya kadar yönetmeye devam edeceğine dair bilgilerin ortaya çıkmasıyla ortam yatıştı.

Aslında Lionel Scaloni'nin olası ayrılığına dair korku, Messi'nin milli takımı bırakmasının ardından başladı. Liderlerin yokluğu endişe yaratıyor; ancak bu, hiçbir şekilde mevcut oyuncu kadrosunun kalitesini sorgulanır kılmamalı, zira kadro hâlâ çok sayıda dünya şampiyonu barındırıyor.

Aralık ayına kadar geçerli olan sözleşmesi uyarınca Scaloni, 6 Eylül'de önümüzdeki uluslararası hazırlık maçları penceresi için ön oyuncu listesini resmen açıklamak zorunda. Bu, Lionel Messi'siz ilk liste olacak.

Teknik direktör, yılsonunda bir sonraki adıma karar verecek. Arjantin Futbol Federasyonu ise Scaloni'nin sözleşmesini yenilemeye kararlı.

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