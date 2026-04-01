Scaloni: Messi 1000. golüne hiç sorun yaşamadan ulaşacak

Arjantin Milli Takımı Teknik Direktörü Lionel Scaloni, 2026 Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında oynanan dostluk maçında Zambiya'yı 5-0'lık ezici bir skorla mağlup ettikten sonra konuştu.

Lionel Messi maçta bir gol atarak kariyerindeki gol sayısını 902'ye çıkardı.

Arjantinli "TYC Sports" kanalında yayınlanan açıklamalarında Scaloni, "Eğer bu onun Dünya Kupası'ndaki son katılımı olacaksa, onunla çalışmak benim için bir onur olacaktır" dedi.

Arjantinli teknik direktör, "Messi ile ne olacağını tahmin edemezsiniz, herkes onu görmek ve performansının tadını çıkarmak için sabırsızlanıyor, ben de takımın onu desteklemesi için elimden geleni yapacağım" dedi.

Scaloni sözlerine şöyle devam etti: "Zamanı geldiğinde, Dünya Kupası'nda bizimle birlikte olmaya karar verirse, oturup konuşacağız, çünkü o da bizim istediğimizi istiyor. Eğer Dünya Kupası'na gelirse, kesinlikle oynamak isteyecektir. Umarım karar verirse onun oyununu keyifle izleriz, bakalım ne olacak."

Scaloni, Messi'nin kariyerinde 1000. golü atma olasılığı hakkında konuşmaya devam ederek şunları söyledi: "Oynamaya devam ederse bu başarıyı elde edeceğini düşünüyorum. Herhangi bir sorunla karşılaşacağını sanmıyorum."

Arjantin futbolunun imajını sarsan güçlü bir darbe



Arjantinli teknik direktör sözlerini şöyle bitirdi: "Oynamaya devam etmesini umuyorum çünkü sahada mutlu ve hepimiz onu görmek istiyoruz... Kaç gol attı? 2012'de bir yılda 90'dan fazla gol attı ve bunu tekrar başarabilir."