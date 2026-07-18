Scaloni: Dünya Kupası finali öncesinde Yamal’ın hapse girmesini umuyorum

Arjantin Milli Takımı Teknik Direktörü Lionel Scaloni, İspanyol yıldız Lamine Yamal’ın ne kadar tehlikeli bir oyuncu olduğuna dikkat çekerek, onun olağanüstü bir futbolcu olduğunu vurguladı.

İspanya Milli Takımı'nın en önemli silahlarından biri olan Yamal'ın, yarın Pazar günü Arjantin ile oynanacak Dünya Kupası finalinde sahada olması bekleniyor.

Yamal, şu ana kadar her zamanki en iyi performansını sergileyemese de, arka uyluk kasındaki sakatlıktan kurtulduktan sonra tam formuna kavuşmaya devam ediyor.

News18 sitesi, basın toplantısında Scaloni’nin yaptığı açıklamaları yayınladı. Scaloni, “Yamal’ı nasıl durdurabiliriz? Keşke Lamine’yi odasında tutabilsek” dedi.

Scaloni sözlerine şöyle devam etti: “Yamal gerçekten olağanüstü bir oyuncu. Bu çocuk futbol için bir hazine; henüz çok genç ve bu spora sunabileceği çok şey var.”

Scaloni sözlerine şöyle devam etti: “Yamal, gelecekte İspanya’ya büyük mutluluklar getirecek bir yetenek, ancak bunun Pazar günü olmaması umuduyla. O, Lionel Messi gibi, izlemesi ve durdurması son derece zor oyunculardan biri.”