Scaloni: De la Fuente benim düşüncelerimi bilmiyor… Bu soru Messi’ye yöneltilmeli

Arjantin teknik direktörü Lionel Scaloni, Dünya Kupası finalinde İspanya ile oynanacak maçın kendisi için çok özel bir karşılaşma olacağını vurguladı ve bunun, Dünya Kupası’nda üst üste ikinci kez finale kalması anlamına geldiğini belirtti; bu, tarihte çok az kişinin başardığı muazzam bir başarıdır.

Scaloni, maç öncesi basın toplantısında Luis de la Fuente ile kucaklaşmasının ayrıntılarına değinerek şöyle konuştu: “Ona ne söylediğimi anlatmayacağım çünkü o ortamda, tüm o atmosferin ortasında tuhaf bir durumdaydık… Ona, onun için geldiğimi söyledim, aksi takdirde oraya gitmezdim. Anlatmayacağım başka şeyler de var.”

İspanya milli takımında kendisini en çok endişelendiren şey hakkında ise şunları söyledi: “Otobüsün otelden çıkması beni gerçekten endişelendiriyor. İspanya büyük bir takım ve muhteşem bir milli takım; Luis yönetiminde çok iyi bir dönemden geçiyorlar ve bu beni mutlu ediyor.”

Bu Dünya Kupası’nın yıldız Lionel Messi için son turnuva olma ihtimaline ilişkin Scaloni ise şöyle yorumladı: “Ben ne bilebilirim ki? Bu soruyu ona sormalısınız, benim hiçbir fikrim yok… Çünkü o bizi şaşırtmaya devam ediyor ve bu soru bizzat kendisine yöneltilmeli.”

Messi’nin İngiltere galibiyetinin ardından “bu tam anlamıyla tarih” dediği sözlerine ilişkin Scaloni şöyle yanıt verdi: “Tam anlamıyla tarih olan kişi Messi’nin kendisidir; o tarih ve efsanedir. Onun bunu söyleyebilmesi ve bu sözlerin ağzından çıkması beni gururlandırıyor. Dünyanın gördüğü en iyi futbolcunun bu şekilde düşünmesi harika bir şey ve 39 yaşında finale ulaşmak inanılmaz bir şey. Bu yüzden ‘hadi onun keyfini çıkaralım’ derken, onun yaptıklarını takdir etmeliydik; tarih ve efsane Messi’dir ve onunla birlikte bizi harika yıllara taşıyan tüm bu oyuncu grubu da öyle.”

Şöyle devam etti: “İnsanlar Arjantinli bir oyuncunun bunu başarabileceğini düşünse de, bunu gerçekleştirmek son derece zordur. Daha önceki bir röportajda da onlara, yaptıklarının inanılmaz olduğunu ve teknik ekibin onlara sonsuz minnettar olduğunu söylemiştim. Kazanmayı umuyorum, ancak kazanamazsak bile bu yolculuk muhteşemdi ve herkes için örnek teşkil ediyor.”

İspanya ile oynanacak maçla ilgili olarak Arjantin teknik direktörü şunları açıkladı: “Evet, Mart ayında onlarla karşılaşma olasılığını öngördüğümüz için onları analiz ettik, ancak diğer rakiplerden daha fazla değil. Geçen Aralık ayından beri Dünya Kupası’ndaki diğer rakiplerimizi de analiz ediyoruz. Olası karşılaşmalara hazırlık olarak analiz ettiğimiz birçok rakip vardı ve aşırı analiz de iyi bir şey değildir. Nasıl oynadıklarını biliyoruz, güçlü yanlarını biliyoruz ve bunları uygulamalarını engellemeye çalışacağız.”

Bu karşılaşmadaki tecrübe unsuruna ilişkin olarak Scaloni şunları söyledi: “İspanya’nın da büyük stadyumlarda maçlar oynamış, kulüplerinde öne çıkan oyuncuları var. Baskı ve tüm bu konular, top dönmeye başladığında sona erer; oyuncu bunları unutur. Bunun bir engel olduğunu düşünmüyorum; bu iki takım sahaya çıktıklarında topu kontrol ederek ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışırlar.”

İspanya ve Arjantin arasındaki benzerliklere gelince Scaloni şunları söyledi: “Luis beni bir insan olarak tanıyor… ama futbol konusunda ne düşündüğümü bilmiyor. Takımlarımızın nasıl oynadığını biliyor olsak da, birbirimizin taktikleri hakkında konuşmadık. Her takımın kendine özgü detayları var, ancak top üzerinden hücum etmek gibi ortak bir tarzımız var. Benzer taktiklerimiz var ve top hakimiyetiyle güçleniyoruz... Bu açıdan gerçekten birbirimize benziyoruz ve umarız Pazar günkü maç muhteşem bir gösteri olur."

Tutku ve taraftarların devamlılığı konusunda Scaloni şunları söyledi: “Taraftarlarınızın bu şekilde kutlama yaptığını ve ne kadar mutlu olduklarını gördüğünüzde, bu size de yansıyor ve kalbinizde bir iz bırakmaması imkansız. Sonuçta, daha önce de söylediğim gibi, biz onlar için oynuyoruz. Taraftarlarımız için, ailelerimiz için ve milli takımı izlemeyi bekleyen bu insanlar için oynuyoruz. Bence çok değerli bir şeyi geri kazandık: İnsanların televizyon başında Arjantin formasıyla oturması, bir River Plate taraftarının bir Boca Juniors taraftarıyla kucaklaşması. Bunu hissediyoruz ve göz önünde bulunduruyoruz; bu nasıl duygulandırıcı olmasın ki.”

Takımın şu anki durumu hakkında ise Scaloni şunları söyledi: “Takımın, özellikle son maçlarda olumlu gelişmeler kaydettiğini düşünüyorum. İngiltere karşısında oynadığımız ikinci yarı çok iyiydi. Her zaman olduğu gibi, iyileştirmemiz gereken bazı noktalar olsa da daha iyi bir durumda olduğumuza inanıyorum. Final maçını kazanmaya çalışacağız.”

Scaloni sözlerini şöyle tamamladı: “Tüm maçlara hazırlandığımız gibi hazırlanıyoruz; işlerin bizim için iyi gitmesi için büyük bir istekle ve rakibi analiz edip maç sırasında neler yapabileceğimizi görmek için hazırlıklı bir şekilde. Final maçı olması bir yana, sonuçta bu bir futbol maçı. Kazanabilmek için en iyi halimize ulaşmamız gerekiyor. Bunun Dünya Kupası finali olduğunu kafamıza takmıyoruz; çünkü bunu yaparsanız dikkatiniz dağılabilir. Sonrasında ne olacağını göreceğiz.”