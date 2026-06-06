SC Heerenveen aniden 5 milyon avroluk bir teklif aldı

Fabrizio Romano'nun haberine göre, SC Braga, sc Heerenveen'e 5 milyon euroluk bir teklifte bulundu. Portekiz kulübü bu teklifle Marcus Linday'i kadrosuna katmak istiyor.

Bunun Heerenveen'i ikna etmeye yetecek mi henüz belli değil. Transfermarkt'a göre Linday'in piyasa değeri gerçekten 5 milyon avro, ancak sözleşmesi 2029 ortasına kadar devam ediyor.

Bu nedenle Heerenveen'in daha yüksek bir transfer ücreti talep etmesi muhtemel. Romano'ya göre görüşmeler bu hafta başladı.

Linday, Ocak 2025'te İsveçli Vasteras SK'dan 1,7 milyon avroya transfer edilmişti. Kısa sürede tartışmasız bir ilk 11 oyuncusu haline geldi. Geçen sezon Heerenveen'de neredeyse tüm maçlarda forma giydi.

Şimdi de Braga ilgi gösteriyor. Linday'in transfer için istekli olup olmadığı ise belli değil. Bir buçuk yıl önce Heerenveen'e geldiğinde, bir kulüpte kendini iyi hissetmesi gerektiği zaten belliydi. O dönemde Feyenoord, FC Twente ve Club Brugge'yi de tercih edebilirdi, ancak Friesland'ı seçti.

"Büyük kulüplerle temas kurduğum doğru," demişti o zaman Leeuwarder Courant gazetesine. "Ama ben sadece Heerenveen'e gitmek istedim. Heerenveen, İsveç'te iyi bir üne sahip."