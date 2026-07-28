SC Braga, Marcus Linday için transfer piyasasında somut adımlar atıyor. De Telegraaf'ın salı günü aktardığına göre Portekiz kulübü, sc Heerenveen'e 6,5 milyon euroluk ilk teklifini sundu.

Teklif, Heerenveen tarafından doğrudan reddedildi. Friesland ekibi, 23 yaşındaki İsveçli hücum oyuncusu için daha yüksek bir bedel görmek istiyor. Transfermarkt, Linday'ın güncel değerini beş milyon euro olarak gösteriyor.

Heerenveen, Linday'ı Ocak 2025'te İsveç kulübü Västerås SK'dan 1,7 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı. Abe Lenstra Stadyumu'ndaki sözleşmesi ise üç sezon daha devam ediyor.

Braga, haziran ayının başında da Linday için beş milyon euroluk bir teklif yapmıştı. Fabrizio Romano, iki kulübün bir transfer konusunda görüşmeler yürüttüğünü, ancak bu sürecin sonuçlanmadığını bildirmişti.

Braga'ya göre Linday, Portekiz'de yeni bir maceraya sıcak bakıyor. Kısa vadede Heerenveen'e yeni bir teklif sunulup sunulmayacağı ya da Braga'nın başka seçeneklere yönelip yönelmeyeceği merak konusu.

Bir buçuk yıl önce Heerenveen'e geldiğinde, bir kulüple ilgili hissiyatının iyi olması gerektiği zaten netleşmişti. O dönemde Feyenoord, FC Twente ve Club Brugge arasında da tercih yapabilirdi, ancak seçimini Friesland'dan yana kullandı.

Linday, Heerenveen formasıyla şu ana kadar 54 maçta 3 gol ve 5 asist üretti. Yeni sezon hazırlıklarına da başlamış durumda.