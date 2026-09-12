SC Cambuur cumartesi akşamı sezonun ilk galibiyetini aldı. Sahasında son derece zayıf bir görüntü veren NEC’yi tamamen hak edilmiş bir şekilde 3-0 mağlup etti. Ilyes Hamache iki gol atarken, son sözü Iwan Henstra söyledi.

Cambuur maça mükemmel başladı, karşılaşmaya çok büyük enerji koydu ve bu sayede NEC’ye son derece zor anlar yaşattı. Yirmi dakika oynandıktan sonra bu, Frizyalılara hak ettikleri üstünlüğü getirdi. Billy van Duijl soğukkanlılığını korudu ve Ilyes Hamache’ye şık bir orta yaptı; Hamache de topu ağlara göndererek skoru 1-0’a getirdi.

NEC beraberlik golünü aramak zorundaydı, ancak Dick Schreuder’in takımında keskinlik tamamen yoktu. Bu nedenle fırsatlar da sınırlı kaldı ve diğer tarafta Cambuur’un geçiş oyununa karşı dikkatli olunması gerekiyordu.

Nijmegen ekibi, Gonzalo Crettaz’ın korkunç bir hata yapmasıyla büyük bir tehlike atlattı. Kaleci, kendi kalesinden yaklaşık 40 metre uzakta topa tamamen yanlış vurdu, ancak son anda hatasını telafi etmeyi başardı. Üstelik Devid Bouah da ikinci gol için iki kez önemli bir kafa fırsatı yakaladı, fakat denemelerinde isabet yoktu.

Devre arasının ardından oyun görüntüsü pek değişmedi. NEC çaresizdi ve neredeyse her alanda Cambuur’a üstünlük kuramadı. Bu da 54. dakikada Hamache’nin sonuna kadar hak edilmiş 2-0 golünü getirdi; Hamache yakın mesafeden topu Crettaz’ın bacaklarının arasından ağlara yolladı.

NEC, Kaj Sierhuis’in birkaç cılız girişimi dışında pek bir varlık gösteremedi. Schreuder’in ekibi, üstüne üstlük uzatma dakikalarında bir de 3-0’ı kalesinde gördü: Henstra’nın uzak mesafeden şutu harika bir şekilde köşeye gitti.

Böylece Cambuur sezonun ilk galibiyetini alarak altı maç sonunda puanını dörde çıkardı. NEC’nin ise yalnızca üç puan fazlası var ve perşembe günü Avrupa Ligi’nde rakibi Juventus’un olacağı Torino yolculuğuna buruk bir hisle çıkıyor.