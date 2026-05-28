"SC Cambuur, Lucas Jetten'in ardından Ajax'tan bir oyuncu daha transfer etmek istiyor"

Ajax gözlemcisi Lucas Weening'in bildirdiğine göre, Ajax, Skye Vink'i SC Cambuur'a kaptırmakla karşı karşıya. Frizya kulübü, Jong Ajax'ın forvetini bir an önce kadrosuna katmak istiyor.

Marciano Vink'in oğlu, Ajax'tan yakında ayrılacak gibi görünüyor. Takım arkadaşı Lucas Jetten'in izinden gidiyor. Sol bek, bu hafta başında Frizya'nın başkentine transfer olmuştu.

Ajax, Cambuur ile yapılan anlaşmaya bir geri alım maddesi eklemiş durumda, bu sayede Amsterdam ekibi onu geri alabilir.

19 yaşındaki Vink, bu sezon Jong Ajax'a katılmış ve Keuken Kampioen Divisie'de 30 maçta forma giymişti. Bu maçlarda 6 gol atmış ve 3 asist yapmıştı.

Cambuur'un Vink'in hizmetleri için tam olarak ne kadar ödeyeceği bilinmiyor. Transfermarkt'a göre oyuncunun değeri 350.000 avro.