SC Cambuur, Ajax ile anlaşmaya çok yakın: geri alım opsiyonlu kalıcı transfer

Skye Vink, Ajax'tan ayrılmak üzere. Algemeen Dagblad gazetesinin haberine göre, 19 yaşındaki forvet SC Cambuur ile çok yıllık bir sözleşme imzalamak üzere.

Vink, geçen sezon Keuken Kampioen Divisie'de 30 maçta 6 gol ve 3 asist kaydetti. Özellikle Óscar García yönetimindeki Jong Ajax'ta geçirdiği kısa sürede kendini bulmuş gibi görünüyordu.

Birinci takımdaki resmi ilk maçı ise henüz gerçekleşmedi. Cambuur ile çok yıllık bir sözleşme imzalamak üzere olduğu için, bu maç hiç gerçekleşmeyebilir.

Vink bu adımı atmayı çok istiyor, bu yüzden artık her iki kulübün de anlaşmaya varmasını beklemek kalıyor. ESPN analisti Marciano Vink'in oğlu, 2028 ortasına kadar Amsterdam'da kalacak.

AD gazetesi herhangi bir sorun çıkmayacağını öngörüyor ve anlaşmanın yakında tamamlanacağını bildiriyor. Ajax'ın şu anda özellikle geri alım maddesi konusunda ısrarcı olduğu belirtiliyor.

Vink, bu hafta başında aynı yolu izleyen Lucas Jetten'in izinden gidiyor. O da Ajax'ın altyapısında büyük bir yetenek olarak biliniyordu, ancak bilinçli olarak Eredivisie seviyesinde deneyim kazanmayı tercih etti.