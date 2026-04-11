Saygın eski Ajax oyuncusu bedelsiz olarak transfer edilebilir: "Kulüpler bir şans deneyebilir"

Perr Schuurs, profesyonel futboldaki bir sonraki adımını dikkatle değerlendiriyor. 26 yaşındaki savunma oyuncusu, De Telegraaf gazetesine verdiği röportajda bunu dile getirdi.

Şubat ayında Torino, Schuurs'un İtalya'daki sözleşmesinin karşılıklı anlaşma sonucu feshedildiğini duyurmuştu. Son yıllarda çok şanssız olan Limburglu defans oyuncusu, rehabilitasyon sürecini Hollanda'da tamamlıyor.

Schuurs son maçını 21 Ekim 2023'te (!) oynadı; o gün Inter ile oynanan maçta çapraz bağları yırtıldı. Limburglu oyuncu ciddi aksiliklerle karşılaştı, tekrar ameliyat oldu, ancak dizinin iyileşmesi hâlâ gerçekleşmedi.

İtalya'nın orta sıralardaki tüm takımlarından Hollanda'nın Ajax, Fortuna Sittard ve FC Twente kulüplerine kadar büyük ilgi görmesine rağmen, Schuurs olası bir yeni işveren hakkında düşünmek için henüz çok erken olduğunu düşünüyor.

"Ancak sahada her şeyin yoluna gireceğini hissettiğimde, kulüplerle bilinçli bir şekilde görüşmeler yapmak ve seçimler yapmak istiyorum" diyor kararlı bir şekilde.

Schuurs, Amsterdam'a geri dönmeye açık olduğunu belirtiyor. “Ajax, Şampiyonlar Ligi'ne katılamazsa, transfer ücreti olmayan oyuncuları aramaya başlayacaktır. Bakın: ben hala sadece 26 yaşındayım ve piyasa değerim 30 milyon avrodan sıfıra düştü.”

“Kulüpler bir şans deneyebilir, benim için finansal risk almalarına gerek yok,” diyor Schuurs.

Fiziksel olarak güçlü olan bu defans oyuncusu, yüksek maaşlı bir sözleşme peşinde değil. “Hemen yüksek maaşlı beş yıllık bir sözleşme istemiyorum. Bana güvenen ve bana bir şans veren bir kulüp olsun yeter. Önce kendimi kanıtlamam gerekiyorsa, bunu seve seve yaparım.”