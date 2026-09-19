Savcılık, Xhaka hakkında soruşturma başlattı: Ne oldu?

İsviçre'nin Luzern kentindeki savcılık, İsviçre Millî Takımı'nın kaptanı ve İngiliz ekibi Sunderland'ın oyuncusu Granit Xhaka hakkında, pandemi döneminde koronavirüse karşı sahte aşı sertifikası aldığı şüphesiyle cezai soruşturma başlattı.

Soruşturmalar ayrıca, ilgili aşıları fiilen yapmadan aşı sertifikaları düzenlediğinden şüphelenilen Luzern kentindeki bir kadın doktoru da kapsıyor. İsviçre polisi 2023 yılında doktorun muayenehanesine baskın düzenlemiş ve koronavirüsle ilgili sertifikalar aldığı düşünülen bir dizi kişiyi kapsayan soruşturmalar çerçevesinde deliller toplamıştı.

Alman "Bild" gazetesinin aktardığı İsviçre kaynaklı haberlere göre, soruşturmalar Xhaka'nın gerçekte aşı olmadığı hâlde koronavirüs aşısı olduğunu kanıtlayan bir sertifika alıp almadığı üzerinde yoğunlaşıyor.

Luzern savcılığı, Xhaka ve doktor hakkında işlem başlatıldığını doğruladı ve soruşturmanın, ister gerçeğe aykırı resmî bir belge elde etme yoluyla ister koronavirüs sertifikalarıyla bağlantılı belgelerde sahtecilik yoluyla olsun, cezai bir ihlal oluşturan bir davranış bulunup bulunmadığını tespit etmeyi amaçladığını açıkladı.

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Xhaka'nın, davaya ilişkin ifadesinin alınması için önümüzdeki ekim ayının başında savcılığın önüne çıkması bekleniyor.

Kendi cephesinde, Xhaka'nın sözcüsü, oyuncunun kendini tam ve şeffaf bir şekilde yetkililerin emrine sunacağını doğruladı ve kendi anlatımına göre oyuncunun resmî olarak aşı olduğunu teyit eden, ilgili doktordan alınmış bir sertifikanın bulunduğuna dikkat çekti.

Doktor da suçlamaları reddetti ve avukatı, müvekkilinin Xhaka'ya aşı yaptığını, işlemlerin usulüne uygun ve yürürlükteki kurallar çerçevesinde gerçekleştirildiğini teyit ettiğini söyledi.

Hatırlatmak gerekirse, Xhaka daha önce 2021 yılında virüse yakalanıp İsviçre Millî Takımı'nın bir maçında yer alamamasının ardından koronavirüs aşısı olduğunu açıklamıştı.

Dava soruşturma aşamasında olmaya devam ederken, Xhaka ve doktorun nihai bir yargı kararı çıkana kadar masumiyet karinesinden yararlandığı vurgulanıyor.

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